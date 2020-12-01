Можно ли заразиться СПИДом от иглы? Сыктывкарские специалисты развеивают мифы и предрассудки

Ежегодно 1 декабря отмечается Международный день борьбы со СПИДом. В этом году он проходит под девизом: «Международная солидарность — общая ответственность!» Портал PG11.ru взял интервью у руководителя автономной некоммерческой организации «Социальные инициативы» Павла Апалькова, а одна из его сотрудников Екатерина дала ответы на самые популярные вопросы о ВИЧ и СПИД.

Как рассказал Павел, идея открытия такого кабинета принадлежит ему и главному врачу Центра СПИД Сергею Поган:

— Мы давно разговаривали на эту тему. Равное консультирование набирает обороты. Мы ни в коем случае не дублируем работу Центра СПИД, мы ее дополняем. Например, из-за пандемии Центр СПИД был закрыт, туда можно было прийти только чтобы сдать анализы и то не всегда, поскольку, насколько я знаю, они вели работу и с COVID-19. Как раз в этот момент мы очень хорошо помогали Центру СПИД. Мы принимали клиентов, проводили консультации, также Центр СПИД выделил для нас 100 экспресс-анализов на ВИЧ.

В Коми до этого никогда не существовало такого кабинета, а теперь инфицированным станет проще справляться с потоком новой информации и необходимостью разбираться в ней:

— На сегодняшний день уже всем понятно, насколько эффективно равное консультирование, когда один инфицированный делится опытом выздоровления, опытом позитивной жизни с другим инфицированным. Это мотивирует принимать препараты, следовать рекомендациям и вести осознанный образ жизни, то есть предупреждать половых партнеров о том, что есть ВИЧ и таким образом не разносить инфекцию дальше, — уверен Павел.

Специалист также рассказал, что в своих реабилитационных центрах он и его сотрудники проводили тест-опрос, чтобы выяснить, почему люди боятся идти делать тест на ВИЧ:

Посетители реабилитационного центра

— Кто-то отвечал: «Страшно идти в больницу из-за того, что врачу могут осудить», мол, наркоманы, еще и с ВИЧ, людям не хочется, чтобы их причислили к отбросам общества. Кто-то отвечал, что вообще не знал, что существуют Центры СПИД. Кто-то был уверен, что все тесты платные. А если человек наркоман, то денег у него нет, вот он и «забивает» на свое здоровье.

Согласно данным Минздрава, на конец 2019 года в Коми выявлено более 4 тысяч зараженных ВИЧ-инфекцией. Среди них есть и несовершеннолетние, их было 66 человек. В конце года в Коми наблюдалось 4202 случая ВИЧ-инфекции. Новых случаев за год, правда, стало меньше – 359, что на 44 ниже, чем в 2018 году. Так или иначе, болезнь коснулась и взрослых и детей, поэтому в Коми на тот момет проживал 41 подросток и 25 детей с ВИЧ.

Екатерина работает равным консультантом по ВИЧ-инфекции у Павла. Девушка развеяла часть мифов о ВИЧ и СПИД, и также ответила на самые популярные вопросы об этой инфекции:

В чем отличие ВИЧ и СПИД?

— СПИД — это заболевание (синдром иммунодефицита), которое развивается из-за ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), но не сразу и только при отсутствии терапии. То есть присоединяются дополнительные заболевания, с которыми организм зараженного уже не может справиться из-за развившегося синдрома иммунодефицита.

Если человек болен ВИЧ — это значит, что он обречен?

— Нет, это не так. Если человек обратится в Центр СПИД, инфекционист назначит терапию. Сейчас существует большой выбор препаратов, то есть будет подобрано то, что точно будет помогать, и вирусная нагрузка будет сбита до нуля. В среднем люди живут 45 лет и более с момента обнаружения инфекции.

Реально ли в Коми получать бесплатные препараты, которые не только продлят жизнь, но и позволят не передавать вирус?

— Да, конечно. Препараты во всех регионах России, в том числе и в Коми, предоставляются больным бесплатно.

Как человек может заподозрить у себя ВИЧ?

— Признаки достаточно расплывчатые. Это может быть субфебрильная (повышенная температура, которая сохраняется продолжительное время) температура до 37,5°C. Могут развиться респираторные заболевания, отиты, но, естественно, это признак не только ВИЧ, поэтому в любом случае нужно пройти тест, чтобы выяснить, присутствует ли конкретно это заболевание.

Как готовиться к тесту и как быстро будут готовы результаты? Каким образом их можно получить?

— Готовиться не нужно. Нужно обратиться в Центр СПИД. Можно определить, есть ли у человека ВИЧ двумя способами: через слюну и через кровь. Результаты можно получить напрямую у врача, по телефону такую информацию никто не предоставит.

Как действовать человеку, если анализ оказался положительным?

— Опять же нужно обратиться в Центр СПИД. Там происходит беседа с врачом-эпидемиологом, инфекционистом. Пациента ставят на учет и назначают лечение.

Кому нужно сказать о болезни?

— О болезни нужно обязательно предупредить полового партнера, также предусмотрена уголовная ответственность в нашей стране, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы, даже если человек заразил кого-то непредумышленно. То есть человек стоит на учете, он знает о своем статусе, но не предупредил партнера и заразил — это несет за собой уголовную ответственность.

Есть ли угроза заразиться ВИЧ от случайного укола иглы?

— Ну, это зависит от того, какой будет игла. Если это обычная швейная игла, то это невозможно, потому что вирус живет на открытом воздухе не более пары секунд. Если это игла от шприца, то да, заразиться возможно, потому что внутри нее вакуум и для вируса это более комфортные условия, там он уже может прожить несколько часов.

Как больные соблюдают гигиену? Они ходят в общие парикмахерские, салоны красоты или для них есть специализированные заведения?

— Конечно, ходят в общие парикмахерские, в принципе, заражение ВИЧ возможно только двумя способами: инъекционным либо половым путем.

Какие дети рождаются у инфицированных?

— Это зависит от того, получает ли мать терапию. Конечно, бывают случаи, когда рождаются здоровые дети у женщин, которые являются носителями вируса, но не получают терапию. Тем не менее, ребенку в любом случае до полутора лет нужно будет давать специальную суспензию, которая выработает у него устойчивость к антителам. Потому что антитела в организме ребенка будут присутствовать.

Какую работу могут найти больные ВИЧ?

— Больной ВИЧ не должен уведомлять работодателя о своем статусе. То есть абсолютно на любую работу он может устроиться.

Поддерживает ли государство больных в материальном плане?

— Пособий никаких не выделяется, но вся терапия для ВИЧ-инфицированных предоставляется бесплатно, а до этого полный спектр обследований, который для остальных выполняется только на платной основе. Также, если у больного ВИЧ есть и гепатит С, то лечение от него тоже будет бесплатным.

Существует особая мутация, дающая устойчивость к ВИЧ. Как она работает и есть ли люди с такой мутацией в Коми?

— Да, такая мутация существует, но она присутствует только у 2% всего населения Земли, процент очень мал. Это мутация иммунных клеток CD4.

Правда ли, что ВИЧ положительная женщина может родить здорового ребёнка, но заразить его, если кормит грудью?

— Да, но если женщина не получает терапию, то во всех ее жидкостях присутствует вирус и кормить грудью нельзя. Если женщина получает терапию, то она родит здорового ребенка, но кормить грудью снова нельзя, потому что все вещества, которые содержит терапия, будут и в грудном молоке.

Где человек с ВИЧ может получить бесплатную и анонимную психологическую помощь?

— У нас человек с ВИЧ может получить бесплатную анонимную психологическую консультацию в первую очередь в Центре СПИД. Также всю эту помощь он может получить и у нас, в реабилитационном центре в кабинете консультации по адресу: Поселковая, 1, тел.: 57-94-48.

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Помните, знать свой ВИЧ-статус — это так же естественно, как знать о других своих хронических болезнях. Не забывайте о безопасности, берегите здоровье!