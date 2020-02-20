В Минздраве Коми назвали районы с самым высоким риском заражения ВИЧ

На конец 2019 года в Коми выявлено более 4 тысяч зараженных ВИЧ-инфекцией. Среди них есть и несовершеннолетние, которых на сегодня 66 человек. Об этом сообщает БНК.

Так, согласно данным Минздрава, в конце года в Коми наблюдалось 4202 случая ВИЧ-инфекции. Новых случаев за год, правда, стало меньше – 359, что на 44 ниже, чем в 2018 году. Так или иначе, болезнь коснулась и взрослых и детей, поэтому сейчас в Коми проживает 41 подросток и 25 детей с ВИЧ.

- К территориям риска по ВИЧ-инфекции относятся Сыктывкар, Ухта, Сыктывдинский район, Воркута. Чем крупнее город, чем привлекательнее он для молодого, активного населения, тем выше риск распространения ВИЧ-инфекции для данных территорий, - отметили в Минздраве Коми.

Кроме того, по всему региону ведется профилактика заболевания, а каждый желающий может сдать анализ на него абсолютно бесплатно и анонимно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в любой государственной медицинской организации Коми. Так в 2019 году прошли тестирование на ВИЧ 219 460 человек. Это на 2161 обследования больше, чем в 2018 году.

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