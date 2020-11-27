Минприроды заявили, что минимизируют вред от новых сжигателей мусора в Коми

Специалисты Минприроды ответили на вопрос о вреде термодеструкторов, которые планируют установить в Республике Коми.

Как заявляют специалисты ведомства, ввиду отсутствия иного способа утилизации отходов, ведется стратегия полигонного размещения мусора, который потом отправляют на утилизацию.

В 2022 году в Сыктывкаре и Ухте появится 2 мусоросортировочных комплекса, а также установки термической деструкции в отдаленных территориях республики. После 2022 года планируются установить деструкторы с мусоросортировочными линиями во всех труднодоступных районах Коми.

Минприроды заявила, что такая стратегия утилизации мусора экономична и приведет к сокращению отходов, которые захоранивают для утилизации.

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