Минприроды заявили, что минимизируют вред от новых сжигателей мусора в Коми

Минприроды заявили, что минимизируют вред от новых сжигателей мусора в Коми27 ноября 2020
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Фото: Роман Пименов / ТАСС
В Сыктывкаре и Ухте появятся сортировочные центры
Специалисты Минприроды ответили на вопрос о вреде термодеструкторов, которые планируют установить в Республике Коми.
Как заявляют специалисты ведомства, ввиду отсутствия иного способа утилизации отходов, ведется стратегия полигонного размещения мусора, который потом отправляют на утилизацию.
В 2022 году в Сыктывкаре и Ухте появится 2 мусоросортировочных комплекса, а также установки термической деструкции в отдаленных территориях республики. После 2022 года планируются установить деструкторы с мусоросортировочными линиями во всех труднодоступных районах Коми.
Минприроды заявила, что такая стратегия утилизации мусора экономична и приведет к сокращению отходов, которые захоранивают для утилизации.
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27 ноября 2020, 15:10
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