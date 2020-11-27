Зампред правительства Коми поздравил свою жену Викторию Лопырёву с юбилеем свадьбы

Зампред правительства Коми поздравил свою жену Викторию Лопырёву с юбилеем свадьбы27 ноября 2020
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Фото: radiokp.ru/ Игорь Булатов и Виктория Лопырева
Сейчас модель отдыхает в Дубае
Зампред правительства Республики Коми в Instagram поздравил свою жену Викторию Лопыреву с юбилеем свадьбы.
Игорь Булатов заявил, что для большинства людей семья - это основа жизни, источник любви, вдохновения и ответственности.
Сегодня день рождения нашей семьи с Викторией Лопыревой и это еще один повод сказать, как это ценно и важно для меня, - отметил зампред Республики Коми.
В ответ сама модель выложила в своем Instagram архивные фото с мужем.
Кстати, сейчас супермодель отдыхает в Дубае. Однако она заявляла, что очень хочет посетить Республику Коми и увидеть наши красоты своими глазами.
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