Зампред правительства Коми поздравил свою жену Викторию Лопырёву с юбилеем свадьбы

Зампред правительства Республики Коми в Instagram поздравил свою жену Викторию Лопыреву с юбилеем свадьбы.

Игорь Булатов заявил, что для большинства людей семья - это основа жизни, источник любви, вдохновения и ответственности.

Сегодня день рождения нашей семьи с Викторией Лопыревой и это еще один повод сказать, как это ценно и важно для меня, - отметил зампред Республики Коми.

В ответ сама модель выложила в своем Instagram архивные фото с мужем.

Кстати, сейчас супермодель отдыхает в Дубае. Однако она заявляла, что очень хочет посетить Республику Коми и увидеть наши красоты своими глазами.

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