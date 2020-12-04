Партнерский материал. Грузинская кухня становится все популярнее. В небольшом Сыктывкаре она представлена в шести ресторанах. Свежая выпечка, домашние сыры, ароматные мясные блюда, вино - нравятся многим в грузинской кухне. Самые популярные блюда наряду с хачапури - это хинкали, которые по праву являются визитной карточкой Грузии. Это не просто большие пельмени, как думают многие, а эффектное, очень вкусное и необыкновенно сочное блюдо. Приготовление хинкали - процесс весьма увлекательный и затягивающий, вы можете попробовать сделать это и сами. Но чтобы получилось действительно вкусно, необходимо знать некоторые секреты. Повара ресторана грузинской кухни «Таплиани» поделились ими с читателями. А чтобы нам не быть голословными, сотрудники «Pro Города» оценили вкус одних из лучших хинкали в городе и продегустировали блюдо.

Ресторан «Таплиани»



Секрет №1: тесто

От того, как замешано тесто, зависит готовый результат. Делают это в 3-4 этапа и после каждого раза дают ему отдохнуть: так оно становится тугим. В промежутках между замешиванием можно заниматься приготовлением начинки.

- Тесто для хинкали делают самое простое: вода, мука и соль. Оно должно быть тугим, но в то же время эластичным, мягким и не рваться. Чтобы раскатать лепешки на хинкали, особенно в большом количестве, нужно будет приложить некоторые усилия, - рассказала повар ресторана «Таплиани».

История возникновения хинкали овеяна множеством легенд. По одной из них во времена войны с персами грузинские женщины ждали своих воинов и готовили им вкуснейшие мешочки с рубленными топором мясом и зеленью. Тогда у хозяек в горах не было практически ничего, кроме баранов и муки, поэтому они придумали простое блюдо, которое быстро восстанавливало утраченные силы и заряжало энергией.



Секрет №2: начинка

Со временем в начинке появились разные вариации, комбинации нескольких видов мяса: это может быть говядина, телятина, свинина, как отдельно, так и вместе с бараниной, и даже картошка с грибами и фаршем.

В традиционном варианте мясо не прокручивают в мясорубке, а рубят острым ножом на мелкие кусочки. Именно рубленое мясо позволяет сохранить в себе весь сок, который является неотъемлемой частью блюда. Также поступают и с луком.

Начинка хинкали в «Таплиани»

- В нашем ресторане представлено шесть видов хинкали: с говядиной, говядиной и бараниной, свининой и зеленью, домашним сыром, картофелем, картофелем и грибами. Думаю, секрет того самого вкуса, состоит в рецептуре фарша, в первую очередь. В мясные хинкали идет много традиционных грузинских специй, красный острый перец и обязательно кинза. Это важно! Их сочетание дает очень интересный вкус, а бульон получается ароматный и вкусный.

- Хинкали с картофелем и картофелем и грибами - адаптация знакомых нам вареников, они очень сытные. Хинкали с домашним сыром пользуются особой популярностью, так как сыр мы делаем сами из фермерского молока с добавлением специальной сырной эссенции прямиком из Грузии. И поэтому можно с полной уверенностью сказать, что наши хинкали приготовлены с душой.

Домашний сыр в «Таплиани» в процессе приготовления

Секрет №3: лепка

Сначала раскатывают один пласт теста толщиной около 5 см. Затем из него вырезают кружочки, которые раскатывают диаметром около 10-15 см. Далее в середину кладут начинку. И вот тут начинается самое интересное.

- При лепке очень важно, чтобы оставался свободный край и туда не попадал бульон от фарша, при этом фарш должен быть жидкий. Если намочить краешек теста, то оно не слипнется и при варке бульон вытечет. На вид должен получиться мешочек с хвостиком, который стянули сверху. Защипов может быть от 14 до 18, в зависимости от мастерства повара.

По легенде, складок на хинкали должно быть ровно 28, это сакральное число: считалось, что солнце проходит по большому кругу небесной сферы за 28 дней. Хвостик хинкали – это солнце, а 28 складок вокруг – дни солнечного цикла и его лучики. Процесс приготовления только на первый взгляд кажется простым, но только настоящий профессионал знает все секреты, ведь самое важное в приготовлении хинкали - это сохранить питательный бульон.



Секрет №4: как варить хинкали

Варить хинкали следует в большой емкости небольшими порциями 15-20 минут: им не должно быть тесно. Также нельзя допускать, чтобы вода сильно кипела, из-за этого они могут раскрыться.



Секрет №5: подача

Подают хинкали очень горячими, посыпав свежемолотым черным перцем. В Грузии принято есть это блюдо руками. Хинкали берут за самый кончик, осторожно надкусывая и стараясь не разлить мясной бульон, который образовался внутри. Сами кончики не едят, оставляя на тарелках.



По желанию гостей в «Таплиани» хинкали могут слегка поджарить

Тест-драйв



Нам принесли на пробу ассорти из всех видов хинкалей.

Виктор Конюхов

- Я попробовал хинкали с картошкой и грибами и говядиной и бараниной. Тесто мягкое, но при этом держит форму. И что самое главное - не перебивает вкус начинки, а наоборот дополняет ее, поэтому основной вкус приходится именно на нее. Картошка очень мягкая, немного приправлена специями, поэтому ощущаешь приятную «остринку».

- В хинкали с мясом мне очень понравилось сочетания говядины и баранины. Мясо очень вкусное, нежное, все соки и ароматы сохранились. Кинза и грузинские травы отлично оттеняют его. Начинки вполне достаточно, блюдо сытное, думаю, шесть штук могут быть полноценным обедом. Пожалуй, это одни из вкуснейших хинкали в Сыктывкаре.

Наталья Стремедловская



- Я попробовала хинкали с говядиной и картофелем и топленым маслом. Тесто такое как я люблю: достаточно тонкое. При варке аромат зелени и специй не пропал, что очень важно. Они гармонично оттеняет вкус мяса. Мясо очень сочное и нежное, бульон - наваристый. Начинка из картофеля мне тоже понравилась, довольно сочная. Если хинкали с мясом пряные, то у этих благодаря маслу - нежный сливочный вкус.

Елена Миронова

- Мне достались хинкали с домашним сыром и мясом с зеленью. Сыр очень вкусный, благодаря ему у хинкали сливочный вкус, в меру соленый, но в то же время оригинальный. А начинка очень сочная. Первое, что ощущаешь когда пробуешь хинкали со свининой и зеленью, неповторимый аромат свежих трав и специй. Мясо очень нежное, в меру соленое, но самое вкусное - это бульон. Его у меня получилось выпить почти весь. Я думаю, смысл сета в том, что когда ты пробуешь хинкали с разными начинками, они настолько все разные, что ощущаешь все многообразие вкуса, потому что пробуешь «на контрасте».

Мы попробовали ассорти из шести видов хинкали в ресторане «Таплиани» совершенно бесплатно! И вы тоже можете это сделать. Сейчас в ресторане проходит акция: бронируете столик от трех человек, приходите в рестран, оформляете заказ на любую сумму, а затем делаете селфи вашей дружной компанией и публикуете его в своих соцсетях. Фото нужно показать официанту, и вам подадут сет из ароматных хинкали в подарок. Попробуйте, не пожалеете!

Читайте также: «Однажды меня чуть не украли цыгане…»: или как на самом деле работают сыктывкарские официанты