По жалобе сыктывкарки на качество питания в больнице началось расследование

Ситуацию взяли под контроль
По жалобе сыктывкарки на качество питания в больнице началось расследование24 ноября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото очевидца / Таракан в больничной еде
Пациенты эжвинской больницы пожаловались на отвратительное питание. Минздрав сообщил, что по этой ситуации администрация учреждения назначила служебное расследование.
Всю иформацию по принятым мерам ведомство планирует объявить в конце недели.
Напомним, пациенты одной из сыктывкарских больниц пожаловались на отвратительное питание. Новость об этом мгновенно разлетелась по социльным сетям России.
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24 ноября 2020, 10:55
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