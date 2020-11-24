По жалобе сыктывкарки на качество питания в больнице началось расследование

Пациенты эжвинской больницы пожаловались на отвратительное питание. Минздрав сообщил, что по этой ситуации администрация учреждения назначила служебное расследование.

Всю иформацию по принятым мерам ведомство планирует объявить в конце недели.

Напомним, пациенты одной из сыктывкарских больниц пожаловались на отвратительное питание. Новость об этом мгновенно разлетелась по социльным сетям России.

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