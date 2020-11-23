Жалоба сыктывкарки на питание в больнице разлетелась по всей России

Пациенты одной из сыктывкарских больниц пожаловались на отвратителное питание. Новость об этом мгновенно разлетелась по социльным сетям России.

Одна из пациенток Эжвинской больницы поделилась фотографиями и рассказом о том, как приходится питаться людям в стенах медицинского учреждения:

— Вот так кормят в Эжвинской розовой больнице. Сегодня 22 ноября, на обед беременной пациентке попался таракан. В целом питание вообще отвратительное, холодный омлет, суп — одна вода, капуста и морковь, не важно, гороховый это суп или щи. На фото есть макароны, если вы их, конечно, узнали. В больнице лежат больные люди, беременные. Мы не едим, голодаем, родственники носят нам еду. Министерство здравоохранения Республики Коми, браво. За это мы платим налоги! Всем здоровья! Берегите себя.

Жалоба сыктывкарки оказалась и в крупном российском паблике «Плохие новости». Как отметили администраторы сообщества, эту новость они оставили на вечер, «чтобы уважаемые подписчики на сытый желудок смогли оценить качество кейтеринга в Эжвинской розовой больнице Республики Коми».



В комментариях к записи люди разделились во мнениях, но большинство все-таки уверено, что так кормить не должны никого, тем более больных:

— Зажрались совсем… — Тимофей Крысюк.

— Удивили. Никогда такого не было и вот опять, — Катя Наумова.

— Диета больничная — часть лечебного процесса. Ну, не считая таракана, — Николай Волков.

— Хм, нас даже в армии получше кормят, — Серёжа Кировский.

— Неприлично голодных отправлять в последний путь, — Мишаня Забыл.

— У наших поросят и то аппетитнее выглядит, — Людмила Земляничкина.

— Ноют те, кто не испытывал настоящий голод, — Анатолий Сухов.

— Щас понабегут всякие там «свидетели 90-х» и будут вопить, мол, радуйтесь, что вообще кормят, — Сергей Ментцел.

— А еще лучше святым духом питаться, позорники. Страна, победившая не в одной войне, жалеет своим же людям. Даже не знаю, как это назвать, — Мария Сальникова.

— Котлету рядом с макаронами сожрала, а потом зафотала? — Александра Карпикова.

— Любой житель России прекрасно знает качество бесплатной российской медицины. Тем более в такой жопе мира, как Коми, — Weißer Hai.

— Блевотина, как и все , что дается бесплатно. Свиньи такое жрать не будут, ну, если только туда бомжи или нищета не попадут, — Максим Дмитриев.

— Чем богаты... Если что-то не нравится, рожайте в платных! — Yuliya Egorovna.

— Вот это хрючево, как можно умудриться испортить макароны?! — Наталья Федорцова.



Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как вы считаете, норма ли такой рацион? Расскажите в комментариях!