Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре: история спорта и прогнозы на турнир

В Сыктывкаре пройдет 41 чемпионат мира по хоккею с мячом. Этот вид спорта уже давно популярен в России, особенно в Республике Коми. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал об истории этого первенства.

Хоккей с мячом или бенди - это зимняя спортивная командная игра, которая проводится на ледяном поле с участием двух команд. Все игроки передвигаются по льду на коньках и пытаются забить клюшками мяч в ворота противника. Всего в команде 11 игроков, продолжительность игры - 2 тайма по 45 минут; при неблагоприятных условиях по решению судьи - 3 тайма по 30 минут в том случае, если матч проводится под открытым небом. Победителем становится команда, которая забила больше всего мячей в ворота противника.

41-ый Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году в Сыктывкаре станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия Республики Коми. Соревнования пройдут по следующему графику:

Группа «Б» - с 27 по 31 января;

Группа «А» - с 30 марта по 4 апреля;

Состав участников чемпионата пока неизвестен.

Хоккей с мячом в России и СССР

В 1927 году в СССР сформировалась первая сборная по хоккею с мячом. В 1928 году прошел первый чемпионат СССР, в котором участвовали сборные союзных республик, Москвы и Ленинграда. А в 1936 году состоялся первый чемпионат СССР среди клубных команд.

Развитие современного хоккея с мячом в России осуществлялось под руководством Федерации хоккея с мячом России. В ее состав входит 47 республиканских, краевых и областных федераций и отделений хоккея с мячом. Федерацией проводятся соревнования чемпионата России в высшей и первой лиге, розыгрыш Кубка России, а также чемпионаты среди женщин, ветеранов, юниоров и юношей, детские турниры на Призы клуба «Плетёный мяч», турниры по мини-хоккею (ринк-бенди), и целый ряд других соревнований.

К 2017 году в хоккее с мячом в России разразился кризис — за 10 лет количество команд в чемпионате России, сократилось с 22 до 12 средняя посещаемость матчей упала почти в три раза, ряд клубов чемпионата России конфликтует с руководством федерации хоккея с мячом.

Успехи сборной России на чемпионатах по бенди

Сборная России участвовала в чемпионатах мира 39 раз, при этом:

26 раз занимала первое место ;

; 11 раз занимала второе место;

2 раза занимала третье место;

Основным противником России на чемпионатах считается Швеция, где также очень хорошо развит этот вид спорта. Всего мы схлестывались со шведами в финале 29 раз, из которых 18 раз победили.

Хоккей с мячом в Коми

Как рассказал «БНК» автор книги «Сыщики земли Зырянской» Анатолий Соловьев, бенди в Республике Коми всегда был одним из любимых видов спорта. Началось все в 1927 году, когда солдат Анатолий Клочков возратился из рядов Красной Армии с хоккейной ключшкой в руке, мячиком и правилами игры. Клюшки заказали у местного ремесленника, а мячи связали девушки.

1928 год. Хоккеисты Усть-Сысольска на льду реки Сысолы у Соборной горы. Фото из энциклопедии «Хоккей с мячом»

Первыми хоккеистами стали футболисты, конькобежцы и лыжники:

Анатолий, Владимир и Николай Клочковы;

Сергей Гудков;

Сергей и Филипп Париловы;

Павел Еремеевский;

Владимир Завьялов;

Владимир Савиновский;

Владимир Прокопьев;

Владимир Потапов.

1 января 1928 года команда хоккеистов Усть-Сысольска была официально зарегистрирована в Коми областном совете физкультуры и получила задание - подготовиться и выступить в показательной игре на областном зимнем празднике физкультуры Коми области. 11 марта 1928 года на льду реки Сысолы у Соборной горы (возвышенность на берегу у переправы) в 12 часов дня началась игра между командой в бело-серой форме и командой в красных футболках. Встреча закончилась со счетом 7:7. С этого времени хоккей с мячом стал в городе любимой игрой молодежи.

В 1936 году при создании первой детской спортивной школы в Сыктывкаре наравне с отделениями лыж, гимнастики, бокса и легкой атлетики открывается и отделение хоккея с мячом. Через пару лет этим спортом начинают заниматься учащиеся техникумов, средних школ, студенты пединститута и значительная часть рабочей молодежи при ДСО «Лесосплав», «Нефтяник» и СО «Динамо». В хоккей с мячом играли в то время и сыктывкарские девушки во главе с капитаном команды Маргаритой Друговой. Сборные команды республики ежегодно принимали участие в зимних спартакиадах автономных республик РСФСР.

41-ый Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре

В честь проведения чемпионата решили реконструировать Республиканский стадион. Стройка началась в 2019 году, для работ задействовали около 210 человек.

По плану на первом этаже появится входная зона для посетителей, раздевалки для судей и спортсменов, а также вспомогательные помещения. На втором этаже расположится новый легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, а также кафе для спортсменов и болельщиков.

На верхних этажах планируется разместить конференц-зал, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты для технического персонала. Кроме того, в планах реконструкция запасного поля стадиона.

Сможет ли Сыктывкар достойно провести чемпионат?

Мы спросили у общественников их мнение по поводу проведения чемпионата мира в Сыктывкаре.

Игорь Сажин, историк

Конечно, мы сможем успешно провести чемпионат мира по хоккею с мячом, ведь это наш, северный вид спорта. Это наша традиция.

Станислав Штралер, общественник

Думаю, что сам чемпионат должен пройти достойно, если к этому подготовиться по полной. Вопрос в другом, а успеют ли завершить стройку центрального и запасного стадиона, так, как запланировано проектом? Вот на этот вопрос у людей возникают сомнения. Сейчас есть опасения, что объект может быть воздвигнут ускоренными темпами, лишь бы успеть к срокам, а на деле после чемпионата будут проявляться немалые проблемы, которые придется устранять из бюджета города и республики.

Валерий Черницын, редактор «Красного знамени»

Тут нельзя употреблять даже слово «провести», дай-то Бог нам хотя бы успеть реконструировать стадион. По моим данным, подрядчик совершенно очевидно не укладывается в сроки, притом что пока ему ещё везло с погодой. Но дело здесь, конечно, не в погоде, а в короновирусе, который резко сократил возможности генерального подрядчика привлекать рабочую силу из ближнего зарубежья. Если успеют реконструкцию в срок - честь им и хвала. Но нужно понимать, что даже в этом случае: требуется приёмка и обкатка, а времени меньше полугода, а еще пандемия может обнулить чемпионат как таковой.

Что думает спортивный эксперт?

Спортивный эксперт Алексей Карпов рассказал, что на чемпионате мира по бенди будет участвовать сборная Россия, однако ее сборы еще не проводились.

Оценивать готовность команды рано, суперлига только вот-вот стартует. Однако практика чемпионатов мира показывает, что в финале играет Швеция и Россия. С учетом домашнего льда, шансы на победу 60 на 40 в пользу россиян.

Алексей отметил, что сомнений в том, что Сыктывкар достойно проведет турнир почти нет. Он отмечает, что в столице Коми уже проводилось первенство мира среди команд до 19 лет и все прошло на высшем уровне.

Итог

Ситуация с чемпионатом мира обстоит достаточно сложная, в основном из-за эпидемии коронавируса. Эксперты отмечают, что в Сыктывкаре просто не успеют достроить стадион, где будет проходить действо. Глава Коми Владимир Уйба заявлял, что необходимо ускорить темпы строительства.

Коллеги, я не принимаю никаких отговорок. Несмотря ни на что работы должны продолжаться. Вы не маленькие дети: когда брались за работу, понимали, в каких климатических условиях мы живём и работаем, - заявил Владимир Уйба.

Он отметил, что нужно принимать меры исходя из той действительности, в которой республика сейчас находится. Также он заявил, что работников для строительства недостаточно.

Если все звезды сойдутся и стадион будет достроен, то можно быть уверенным, что столица Коми сможет достойно принять и провести такое важное мероприятие, как 41-й чемпионат мира по бенди.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Как вы думаете, сумеем ли мы достойно принять гостей из-за рубежа и провести чемпионат хоккея с мячом? Пишите в комментариях!