В Сыктывкаре началось строительство нового храма

В столице Коми заложили первый кирпич будущего храма. Об этом сообщили в городской администрации.

Торжественную церемонию провел Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сегодня на месте строительства храма Святого равноапостольного князя Владимира в честь Крещения Руси в комплексе Свято-Стефановского Кафедрального собора города. Помимо мэра города Натальи Хозяиновой в мероприятии приняли участие заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов, заместитель председателя Государственного Совета РК Валентина Жиделева, председатель Совета города Анна Дю, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по РК Андрей Канев и солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми Ольга Сосновская. Строительство нового храма на территории Свято-Стефановского Кафедрального собора началось в августе 2020 года. На сегодня на месте храма заложен фундамент, а также установлена купель. Согласно проекту этот храм будет небольшого размера и будет предназначен для совершения Таинства Крещения детей и взрослых.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»