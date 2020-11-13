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Праздник станет дороже: в России взлетят цены на алкоголь

Праздник станет дороже: в России взлетят цены на алкоголь

13 ноября 2020 Возрастное ограничение: 16+
pixabay.com
На игристое вино рост составит 3%

В России вырастут минимальные цены на алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказы Минфина.

Так, минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7% — до 243 рублей за бутылку объёмом 0,5 л (с действующих 230 рублей).Наряду с этим МРЦ на коньяк вырастет на 3% — до 446 рублей за бутылку объёмом 0,5 л (с текущих 433 рублей), на игристое вино (шампанское) — также на 3%, со 164 до 169 рублей за бутылку объёмом 0,75 л.

Ученые из Канады рассказали, как гипервентиляция легких может помочь легко и быстро очистить организм от алкоголя. Результаты соответствующего исследования содержатся в журнале Scientific Reports. Они выяснили, что глубокое и быстрое дыхание позволяет вывести алкоголь из тела в три раза быстрее. Однако при резкой гипервентиляции человек может потерять сознание, поэтому специалисты разработали особое устройство. Подробнее об этом читайте здесь.

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Алкоголь Деньги

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