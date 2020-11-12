Назван способ быстро очистить организм от алкоголя

Ученые из Канады рассказали, как гипервентиляция легких может помочь легко и быстро очистить организм от алкоголя. Результаты соответствующего исследования содержатся в журнале Scientific Reports, передает Газета.ру.

Они выяснили, что глубокое и быстрое дыхание позволяет вывести алкоголь из тела в три раза быстрее. Однако при резкой гипервентиляции человек может потерять сознание, поэтому специалисты разработали особое устройство.

Аппарат представляет собой небольшой резервуар со сжатым углекислым газом, у него есть несколько соединительных трубок, маска и система клапанов. Изобретение помогает человеку поддерживать уровень углекислого газа в крови, тем самым исключая головокружение. Его уже проверили на добровольцах, теперь его нужно испытать в клинических условиях.

Отмечается, что это устройство поможет создать новые методики борьбы с алкогольной интоксикацией и окажется полезно тем, кто просто хочет быстро протрезветь.

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