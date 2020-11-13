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Выбор «Pro Города»: топ 10 простых и потрясающе вкусных рецептов от редакции

Выбор «Pro Города»: топ 10 простых и потрясающе вкусных рецептов от редакции

13 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Куриное филе в медово-соевом соусе / Фото mir-da.ru
Все блюда подборки можно приготовить за пять простых шагов

Продолжаем нашу рубрику «Выбор «Pro Города» и сегодня наш коллектив делится с вами любимыми рецептами нашей редакции. Все блюда простые и профессиональных навыков повара и необычных продуктов вам не потребуется. Вы легко сможете их приготовить и побаловать ваших близких на выходных. 
P.S. мы в масках и на рабочем месте, что и вам рекомендуем делать.


Крем-суп из брокколи от главного редактора Владислава Гусельникова 

Ингредиенты:
Брокколи - 500 грамм
Картофель - 4 шт
Морковь - 1 шт
Лук репчатый - 1 шт
Чеснок - 4 зубчика
Сливки 10% - 200 мл

Способ приготовления:
1. Лук, морковь и чеснок нужно мелко нарезать, обжарить на сковороде до мягкости.
2. Брокколи мелко нарежьте (удобно делать в блендере). Закиньте в сковороду, обжарьте вместе с остальными овощами примерно минуту.
3. Очищенный картофель нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю к остальным овощам. Залейте все водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Варите, пока  картофель не станет мягким.
4. Снимите с плиты и перелейте практически всю жидкость в отдельный контейнер. Этот бульон будет нужен немного позже.
5. Взбейте блендером все овощи до однородной массы. Влейте бульон обратно в кастрюлю, добавьте сливки, снова немного перемешайте блендером. Мегавкусный суп готов!

По совету Владислава, подавать блюдо лучше всего с гренками, которые нужно приготовить отдельно - просто нарежьте хлеб кубиками и подсушите в духовке. Также отлично дополнит блюдо жареный бекон.
 

Гречка «По-купечески» томленая со свининой от менеджера по продажам Анны Нечаевой 

Ингредиенты:
Греча - 300 гр
Свиная шейка - 500 гр
Морковь - 1 шт
Помидор - 1 шт
3 зубчика чеснока
Лук - 1 шт
Соль, перец по вкусу
0,5 ст. ложки сливочного масла
Оливковое масло
Укроп 

Способ приготовления:
1. Мелко нашинкуйте лук, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте в глубокой сковороде сливочное и оливковое масло, обжарьте лук и морковь.
2. Мелко нарежьте помидор и чеснок и добавьте в сковороду.
3. Свинину порежьте кубиками и отправьте к овощам. Добавьте соль, перец.
4. Обжарьте все ингредиенты, затем залейте водой, закройте крышкой, и тушите минут 20.
5. Затем засыпьте гречку (сырую) поверх мясного рагу, накройте крышкой минут на 5 и дайте гречке впитать сок рагу. После чего залейте водой, еще раз посолите и тушите еще минут 15-20, до готовности гречки. Только не в коем случае не открывайте крышку во время приготовления! Это очень важно! После чего добавьте зелень и перемешайте, снимите с огня.  

Анна советует: обязательно оставьте готовое блюдо потомиться еще минут 10, оно должно немного настояться. 

Панкейки от копирайтера Дарьи Казариновой 

Ингредиенты:
Молоко - 200 мл
Яйцо - 1 шт.
Мука - 200 гр.
Разрыхлитель - 1 ч. ложка
Масло растительное - 2 стол. ложки
Сахар - 2 стол. ложки
Соль - 1/2 ч. ложки
Корица (по желанию)

Способ приготовления:
1. Разбейте яйцо в миску, добавьте туда сахар, соль и если любите - корицу. Взбейте до растворения сахара и соли.
2. Добавьте молоко и 2 ст.ложки растительного масла. Тщательно перемешайте. 
3. В отдельную емкость высыпьте муку и разрыхлитель. Если вы хотите добавить в тесто корицу, всыпьте ее сейчас. Очень тщательно всё перемешайте. Важно, чтобы разрыхлитель равномерно перемешался с мукой.
4. Соедините содержимое первой миски с мукой, перемешиайте - тесто готово.
5. Выливайте его на хорошо разогретую сковороду БЕЗ МАСЛА. Готовьте на среднем огне точно так же, как блины или оладьи. Лейте тесто в середину блина, оно будет растекаться само. Дарья делает их диаметром примерно 7-8 см, но это не обязательно, все на ваше усмотрение. Панкейки пекутся довольно быстро, поэтому будьте аккуратны. Переворачивать их нужно, когда начнут появляться пузыри.

Даша советует есть панкейки со сгущенкой - так вкуснее всего. Можно подать с фруктами или ягодами. 

Сочные свиные ребрышки  от директора «Pro Город Сыктывкар» Елены Мамедовой 

Ингредиенты:
Свиные ребрышки - 2 кг 
Горчица зернистая - 2 столовые ложки 
Горчица русская - 2 стол. ложки 
Мед жидкий - 3 стол. ложки
Соль, перец по вкусу 
Фольга 

Способ приготовления:
1. Ребрышки помойте, обсушите, разделите по 4 ребрышка.
2. Все ингредиенты для маринада смешайте в посуде, посолите, поперчите, перемешайте.
3 Полученной смесью смажьте ребрышки с двух сторон. Заверните ребрышки частями по 4 штуки в фольгу.
4. Выложите на противень, поставьте в духовку, разогретую до 220 градусов. Готовьте 40 минут.
5. Достаньте ребрышки из духовки, раскройте фольгу, поставьте обратно в духовку и дайте подрумяниться еще 10 минут.

Елена советует подавать блюдо с брусничным соусом - он отлично отеняет вкус запеченных ребрышек. 

 

Фруктовый торт от менеджера по продажам Аллы Комаровой 

Ингредиенты:
Тесто: 
Сгущенка - 1 банка 
1 яйцо
1 ч. ложка гашеной соды
2 стакана муки

Начинка:
1 пачка сметаны 15-20% (какая нравится)
Киви и бананы

Способ приготовления:
1. Тщательно смешать ингредиенты для теста 
2 . Получившуюся массу разделить на 8 частей, раскатать 8 тонких коржей.
3. Выпекайте коржи на сковороде без масла. Коржи остудить.
4. Каждый корж промазать сметаной и чередовать фрукты по слоям.
5. Можно украсить торт фруктами, тертым шоколадом, кокосовой стружкой или кондитерской посыпкой. 

По словам Аллы, торт за счет сочетания сгущенки в коржах и сметаны в креме получается в меру сладкий, не приторный и очень нежный.

Алла советует готовый торт поставить в холодильник, лучше всего на всю ночь, чтобы он хорошо пропитался. 


Салат «Ленивая мимоза» от рерайтера Дмитрия Паскара 

Ингредиенты:
Яйца - 5 шт
Твёрдый сыр - 200 гр
Консервированная горбуша - 200 гр
Консервированная сайра - 200 гр
Майонез - 200–250 гр

Способ приготовления:
1. Сыр натереть на терке.
2. Слить жидкость из консервов, рыбу размять вилкой.
3. Смешать все ингредиенты.
4. Салат можно выложить как слоями и промазать каждый слой майонезом, так и перемешать ингредиенты.
5. По вкусу можно добавить лук, солить не нужно. 

Для лучшего вкуса Дмитрий советует использовать Маасдам. И майонез добавлять постепенно, чтобы у салата была нужная консистенция.  Салат станет отличной закуской, если намазать его на хлеб или батон.

Куриные крылышки в соево-медовом соусе от офис-менеджера Марии Косныревой 

Ингредиенты:
1 упаковка крылышек
бутылка соевого соуса
2-3 столовые ложки меда (не очень жидкий и не засахаренный)

Способ приготовления:
1. Выложить крылышки на дно широкой посуды, чтобы они лежали в один ряд.
2. В отдельной посуде смешайте мед с небольшим количеством соуса и постепенно влейте весь соус. Хорошо перемешайте и залейте крылышки.
3. Перемешайте и дайте настояться минут 30-40.
4. Крылышки выложите на противень, смазанный растительным маслом и поместите в разогретую до 180 градусов духовку.
5. Запекайте минут 40-50.

На гарнир Мария советует отварить картофель. И главное - не солить, соус и так достаточно соленый. А основной секрет вкуса в правильно выбранном меде: он должен быть ароматным и правильной консистенции.

Пирог песочный с творогом и яблоком от копирайтера Елены Мироновой 

Ингредиенты: 
Тесто: 
1 пачка сливочного масла 
Мука - 260 грамм 
3 стол. ложки сахара
1 ч. ложка разрыхлителя
Щепотка соли 

Начинка: 
400 гр творога
4 стол. ложки сметаны 
3 стол. ложки сахара
1 яйцо 
4 средних яблока 

Способ приготовления:
1. Для теста: смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель. Туда же на крупной терке натрите сливочное масло. Его нужно предварительно положить в морозилку, чтобы оно терлось стружкой.
2. Затем руками перетрите масло с мукой до образования песочной крошки, удобнее это делать в полиэтиленовых перчатках, чтобы масло не прилипало к рукам. 
3. Для начинки: творог, сметану, яйцо и сахар смешать и взбить до однородного состояния, можно в блендере. Яблоки натереть в отдельную посуду на крупной терке. 
4. В форму для выпекания выложите на дно бумагу для выпечки. Разделите тесто на две части: примерно 60/40. Большую часть теста выложите в форму для запекания, разровняйте и слегка примните, но не сильно. На нее выложите слой яблок. Можно присыпать их корицей, если любите. Сверху выложите второй слой начинки из взбитого творога. Поверх высыпьте оставшееся тесто.
5. Выпекайте в разогретой духовке на 180 градусов 40 минут на режиме «верх-низ».



Кажется, что действий для приготовления много, но на деле все происходит бысттро и очень просто. Пирог получается очень нежный и вкусный. 

Елена советует, не спешить есть пирог сразу - подождите 1,5-2 часа. Пирог должен хорошо остыть и зафиксировать форму, тогда он будет особенно вкусным. Можно сделать с одним любым слоем начинки, тоже будет вкусно. 


Лагман - густой суп с лапшой, овощами и мясом от менеджера по продажам Виктории Курлович

Ингредиенты: 
1,5 л мясного бульона;
500 гр телятины (но можно заменить на любимое мясо);
300 гр лапши;
2 больших сладких перца;
2 больших помидора;
1 луковица, 2-3 зубчика чеснока;
4 ст. л растительного масла;
зелень, приправы по вкусу.

Способ приготовления:
1. В сковороде обжарьте мясо до готовности.
2. К мясу добавьте порезанные овощи и обжарьте их примерно 5-7 минут.
3. После этого в сковороду влейте бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне около часа. 
4. Отварите лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую лапшу откиньте на дуршлаг.
5. Положите порции лапши в глубокие тарелки и налейте суп. Посыпьте блюдо нарубленной зеленью и чесноком.

Виктория советует не полениться и сделать домашнюю лапшу - вкус будет потрясающий! 


Куриное филе в маринаде с картошкой по деревенски от менеджера по продажам Наталии Стремедловской 

Ингредиенты: 
1 кг куриного филе:
4-6 столовых ложек соевого соуса
3 ложки меда (по желанию)
4 зубчика чеснока, можно больше
1 стол. ложка молотой паприки
0,5 стол. ложки карри
2 щепотки прованских трав 

Способ приготовления:
1. Порежьте филе на небольшие плоские кусочки.
2. Сделайте соус: смешайте севый соус, паприку, чеснок, немного карри и прованских трав. Положите туда куриное филе и оставьте в холодильнике на час.
3. Пока курица маринуется, займитесь картофелем. Отварите его в мундире и порежьте на дольки. Обжарьте с чесноком и приправами на ваш вкус.
4. На разогретой сковороде обжарьте филе на медленном огне около 5 минут.
5. Подавайте вместе с картофелем, украсьте блюдо зеленью и семенами кунжута. 

Наталия советует добавить мед в маринад: получится намного вкуснее и изысканее.


А что вы любите готовить? Делитесь своими рецептами в комментариях!

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