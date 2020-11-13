Выбор «Pro Города»: топ 10 простых и потрясающе вкусных рецептов от редакции

Продолжаем нашу рубрику «Выбор «Pro Города» и сегодня наш коллектив делится с вами любимыми рецептами нашей редакции. Все блюда простые и профессиональных навыков повара и необычных продуктов вам не потребуется. Вы легко сможете их приготовить и побаловать ваших близких на выходных.

P.S. мы в масках и на рабочем месте, что и вам рекомендуем делать.



Крем-суп из брокколи от главного редактора Владислава Гусельникова

Ингредиенты:

Брокколи - 500 грамм

Картофель - 4 шт

Морковь - 1 шт

Лук репчатый - 1 шт

Чеснок - 4 зубчика

Сливки 10% - 200 мл

Способ приготовления:

1. Лук, морковь и чеснок нужно мелко нарезать, обжарить на сковороде до мягкости.

2. Брокколи мелко нарежьте (удобно делать в блендере). Закиньте в сковороду, обжарьте вместе с остальными овощами примерно минуту.

3. Очищенный картофель нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю к остальным овощам. Залейте все водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Варите, пока картофель не станет мягким.

4. Снимите с плиты и перелейте практически всю жидкость в отдельный контейнер. Этот бульон будет нужен немного позже.

5. Взбейте блендером все овощи до однородной массы. Влейте бульон обратно в кастрюлю, добавьте сливки, снова немного перемешайте блендером. Мегавкусный суп готов!

По совету Владислава, подавать блюдо лучше всего с гренками, которые нужно приготовить отдельно - просто нарежьте хлеб кубиками и подсушите в духовке. Также отлично дополнит блюдо жареный бекон.



Гречка «По-купечески» томленая со свининой от менеджера по продажам Анны Нечаевой

Ингредиенты:

Греча - 300 гр

Свиная шейка - 500 гр

Морковь - 1 шт

Помидор - 1 шт

3 зубчика чеснока

Лук - 1 шт

Соль, перец по вкусу

0,5 ст. ложки сливочного масла

Оливковое масло

Укроп

Способ приготовления:

1. Мелко нашинкуйте лук, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте в глубокой сковороде сливочное и оливковое масло, обжарьте лук и морковь.

2. Мелко нарежьте помидор и чеснок и добавьте в сковороду.

3. Свинину порежьте кубиками и отправьте к овощам. Добавьте соль, перец.

4. Обжарьте все ингредиенты, затем залейте водой, закройте крышкой, и тушите минут 20.

5. Затем засыпьте гречку (сырую) поверх мясного рагу, накройте крышкой минут на 5 и дайте гречке впитать сок рагу. После чего залейте водой, еще раз посолите и тушите еще минут 15-20, до готовности гречки. Только не в коем случае не открывайте крышку во время приготовления! Это очень важно! После чего добавьте зелень и перемешайте, снимите с огня.

Анна советует: обязательно оставьте готовое блюдо потомиться еще минут 10, оно должно немного настояться.

Панкейки от копирайтера Дарьи Казариновой

Ингредиенты:

Молоко - 200 мл

Яйцо - 1 шт.

Мука - 200 гр.

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Масло растительное - 2 стол. ложки

Сахар - 2 стол. ложки

Соль - 1/2 ч. ложки

Корица (по желанию)

Способ приготовления:

1. Разбейте яйцо в миску, добавьте туда сахар, соль и если любите - корицу. Взбейте до растворения сахара и соли.

2. Добавьте молоко и 2 ст.ложки растительного масла. Тщательно перемешайте.

3. В отдельную емкость высыпьте муку и разрыхлитель. Если вы хотите добавить в тесто корицу, всыпьте ее сейчас. Очень тщательно всё перемешайте. Важно, чтобы разрыхлитель равномерно перемешался с мукой.

4. Соедините содержимое первой миски с мукой, перемешиайте - тесто готово.

5. Выливайте его на хорошо разогретую сковороду БЕЗ МАСЛА. Готовьте на среднем огне точно так же, как блины или оладьи. Лейте тесто в середину блина, оно будет растекаться само. Дарья делает их диаметром примерно 7-8 см, но это не обязательно, все на ваше усмотрение. Панкейки пекутся довольно быстро, поэтому будьте аккуратны. Переворачивать их нужно, когда начнут появляться пузыри.

Даша советует есть панкейки со сгущенкой - так вкуснее всего. Можно подать с фруктами или ягодами.

Сочные свиные ребрышки от директора «Pro Город Сыктывкар» Елены Мамедовой

Ингредиенты:

Свиные ребрышки - 2 кг

Горчица зернистая - 2 столовые ложки

Горчица русская - 2 стол. ложки

Мед жидкий - 3 стол. ложки

Соль, перец по вкусу

Фольга

Способ приготовления:

1. Ребрышки помойте, обсушите, разделите по 4 ребрышка.

2. Все ингредиенты для маринада смешайте в посуде, посолите, поперчите, перемешайте.

3 Полученной смесью смажьте ребрышки с двух сторон. Заверните ребрышки частями по 4 штуки в фольгу.

4. Выложите на противень, поставьте в духовку, разогретую до 220 градусов. Готовьте 40 минут.

5. Достаньте ребрышки из духовки, раскройте фольгу, поставьте обратно в духовку и дайте подрумяниться еще 10 минут.

Елена советует подавать блюдо с брусничным соусом - он отлично отеняет вкус запеченных ребрышек.

Фруктовый торт от менеджера по продажам Аллы Комаровой

Ингредиенты:

Тесто:

Сгущенка - 1 банка

1 яйцо

1 ч. ложка гашеной соды

2 стакана муки

Начинка:

1 пачка сметаны 15-20% (какая нравится)

Киви и бананы

Способ приготовления:

1. Тщательно смешать ингредиенты для теста

2 . Получившуюся массу разделить на 8 частей, раскатать 8 тонких коржей.

3. Выпекайте коржи на сковороде без масла. Коржи остудить.

4. Каждый корж промазать сметаной и чередовать фрукты по слоям.

5. Можно украсить торт фруктами, тертым шоколадом, кокосовой стружкой или кондитерской посыпкой.

По словам Аллы, торт за счет сочетания сгущенки в коржах и сметаны в креме получается в меру сладкий, не приторный и очень нежный.

Алла советует готовый торт поставить в холодильник, лучше всего на всю ночь, чтобы он хорошо пропитался.



Салат «Ленивая мимоза» от рерайтера Дмитрия Паскара

Ингредиенты:

Яйца - 5 шт

Твёрдый сыр - 200 гр

Консервированная горбуша - 200 гр

Консервированная сайра - 200 гр

Майонез - 200–250 гр

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на терке.

2. Слить жидкость из консервов, рыбу размять вилкой.

3. Смешать все ингредиенты.

4. Салат можно выложить как слоями и промазать каждый слой майонезом, так и перемешать ингредиенты.

5. По вкусу можно добавить лук, солить не нужно.

Для лучшего вкуса Дмитрий советует использовать Маасдам. И майонез добавлять постепенно, чтобы у салата была нужная консистенция. Салат станет отличной закуской, если намазать его на хлеб или батон.

Куриные крылышки в соево-медовом соусе от офис-менеджера Марии Косныревой

Ингредиенты:

1 упаковка крылышек

бутылка соевого соуса

2-3 столовые ложки меда (не очень жидкий и не засахаренный)

Способ приготовления:

1. Выложить крылышки на дно широкой посуды, чтобы они лежали в один ряд.

2. В отдельной посуде смешайте мед с небольшим количеством соуса и постепенно влейте весь соус. Хорошо перемешайте и залейте крылышки.

3. Перемешайте и дайте настояться минут 30-40.

4. Крылышки выложите на противень, смазанный растительным маслом и поместите в разогретую до 180 градусов духовку.

5. Запекайте минут 40-50.

На гарнир Мария советует отварить картофель. И главное - не солить, соус и так достаточно соленый. А основной секрет вкуса в правильно выбранном меде: он должен быть ароматным и правильной консистенции.

Пирог песочный с творогом и яблоком от копирайтера Елены Мироновой

Ингредиенты:

Тесто:

1 пачка сливочного масла

Мука - 260 грамм

3 стол. ложки сахара

1 ч. ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Начинка:

400 гр творога

4 стол. ложки сметаны

3 стол. ложки сахара

1 яйцо

4 средних яблока

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель. Туда же на крупной терке натрите сливочное масло. Его нужно предварительно положить в морозилку, чтобы оно терлось стружкой.

2. Затем руками перетрите масло с мукой до образования песочной крошки, удобнее это делать в полиэтиленовых перчатках, чтобы масло не прилипало к рукам.

3. Для начинки: творог, сметану, яйцо и сахар смешать и взбить до однородного состояния, можно в блендере. Яблоки натереть в отдельную посуду на крупной терке.

4. В форму для выпекания выложите на дно бумагу для выпечки. Разделите тесто на две части: примерно 60/40. Большую часть теста выложите в форму для запекания, разровняйте и слегка примните, но не сильно. На нее выложите слой яблок. Можно присыпать их корицей, если любите. Сверху выложите второй слой начинки из взбитого творога. Поверх высыпьте оставшееся тесто.

5. Выпекайте в разогретой духовке на 180 градусов 40 минут на режиме «верх-низ».





Кажется, что действий для приготовления много, но на деле все происходит бысттро и очень просто. Пирог получается очень нежный и вкусный.

Елена советует, не спешить есть пирог сразу - подождите 1,5-2 часа. Пирог должен хорошо остыть и зафиксировать форму, тогда он будет особенно вкусным. Можно сделать с одним любым слоем начинки, тоже будет вкусно.



Лагман - густой суп с лапшой, овощами и мясом от менеджера по продажам Виктории Курлович

Ингредиенты:

1,5 л мясного бульона;

500 гр телятины (но можно заменить на любимое мясо);

300 гр лапши;

2 больших сладких перца;

2 больших помидора;

1 луковица, 2-3 зубчика чеснока;

4 ст. л растительного масла;

зелень, приправы по вкусу.



Способ приготовления:

1. В сковороде обжарьте мясо до готовности.

2. К мясу добавьте порезанные овощи и обжарьте их примерно 5-7 минут.

3. После этого в сковороду влейте бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне около часа.

4. Отварите лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую лапшу откиньте на дуршлаг.

5. Положите порции лапши в глубокие тарелки и налейте суп. Посыпьте блюдо нарубленной зеленью и чесноком.

Виктория советует не полениться и сделать домашнюю лапшу - вкус будет потрясающий!



Куриное филе в маринаде с картошкой по деревенски от менеджера по продажам Наталии Стремедловской

Ингредиенты:

1 кг куриного филе:

4-6 столовых ложек соевого соуса

3 ложки меда (по желанию)

4 зубчика чеснока, можно больше

1 стол. ложка молотой паприки

0,5 стол. ложки карри

2 щепотки прованских трав

Способ приготовления:

1. Порежьте филе на небольшие плоские кусочки.

2. Сделайте соус: смешайте севый соус, паприку, чеснок, немного карри и прованских трав. Положите туда куриное филе и оставьте в холодильнике на час.

3. Пока курица маринуется, займитесь картофелем. Отварите его в мундире и порежьте на дольки. Обжарьте с чесноком и приправами на ваш вкус.

4. На разогретой сковороде обжарьте филе на медленном огне около 5 минут.

5. Подавайте вместе с картофелем, украсьте блюдо зеленью и семенами кунжута.

Наталия советует добавить мед в маринад: получится намного вкуснее и изысканее.



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