Выбор «Pro Города»: 10 отличных сериалов, с которыми вы точно не соскучитесь

На ближайшие две недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду: дожди чередующиеся мокрым снегом и небольшими заморозками. Портал PG11.ru собрал для вас подборку крутых сериалов от сотрудников нашего издания, чтобы вам было чем скрасить дождливые серые вечера. Вкусы у нас абсолютно разные, так что вы обязательно найдете что-то интересное.

«Пенниуорт», 2019

Жанр: боевик, драма, преступление

Рейтинг Кинопоиска: 7,5

О чем сериал: шпионский триллер в традициях «бондианы», повествующий о безрассудной молодости дворецкого Бэтмена. Альфред Пенниуорт — отставной офицер британского спецназа, который создаёт в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, отец будущего Бэтмена.

- «Пенниуорт» - относительно новый сериал от DC. Зацепил атмосферой Англии 50-ых годов, харизматичным главным героем и необычным взглядом на историю самого знаменитого дворецкого в мире - дворецкого Бэтмена. Сериал очень красивый, динамичный и не дает заскучать - в нем достаточно и экшена, и драмы. Ну и посмотреть его можно за одни выходные - пока что там 10 серий первого сезона продолжительностью примерно в час, - поделился главный редактор Владислав Гусельников.

«Это мы», 2016

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Рейтинг Кинопоиска: 8,3



О чем сериал: «Это мы» — американский драматический телесериал. В центре сюжета драмы находятся жизни и семьи двух родителей, чьи трое детей были рождены в тот же день, что и их отец. 18 миллионов ныне живущих в мире людей одновременно отмечают собственный день рождения. Но одинаковая праздничная дата - не единственное обстоятельство, объединяющее их при всей своей непохожести…

- Обожаю этот сериал! Он о семье и любви, и имеет очень глубокий смысл. Крутая сюжетная линия, каждый герой имеет свою сильную историю, просто восхитительная игра актеров. Мы смотрим вместе с мужем на одном дыхании. В конце второго сезона я все воскресенье рыдала! - рассказала о своих впечателениях менеджер по продажам Наталия Стремедловская.

«Оставленные», 2014

Жанр: фэнтези, драма, детектив

Рейтинг Кинопоиска: 7,7

О чем сериал: Сериал HBO. Действие разворачивается вокруг группы оставшихся людей в пригородной общине городка Мейплтон. Они должны начать заново строить свои жизни после внезапного и загадочного исчезновения более ста миллионов человек.

- Сериал полон драмы, а сюжет закручен туже, чем бабушкин клубок ниток и раскрывается так, что некоторые вещи становятся понятны только после повторного просмотра. Если вам по душе темы поиска себя и неуловимо-загадочная атмосфера в духе «Настоящего детектива», вы будете поражены. Отдельно стоит отметить музыкальный ряд. Смотрел взахлеб, - поделился мнением рерайтер Дмитрий Паскар.

«Ведьмак», 2019

Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы

Рейтинг Кинопоиска: 7,4

О чем сериал: Ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. За тугой мешочек чеканных монет этот мужчина избавит вас от всякой настырной нечисти - хоть от чудищ болотных, оборотней и даже заколдованных принцесс. В сельской глуши сельскую девушку Йеннифэр, которой сильно не повезло с внешностью, зато посчастливилось иметь способности к магии, отец продаёт колдунье в ученицы. А малолетняя наследница королевства по имени Цири вынуждена пуститься в бега, когда их страну захватывает империя Нильфгаард. Судьбы этих троих окажутся тесно связаны...

- Визуально очень красивый, сказочный, но не простой: повествование переплетает прошлое и будущее, а что к чему - понятно ближе к концу сезона. Он всего один, можно посмотреть за выходные. Генри Кавилл в главной роли и интересная любовная линия понравится девушкам, а мужчины будут в восторге от мечей, эпичных схваток и рубилова нечисти, - рассказала внештатный корреспондент Софья Мельникова.

«Люцифер», 2016

Жанр: фэнтези, драма, преступление

Рейтинг Кинопоиска: 7,6



О чем сериал: Заскучавший и несчастный повелитель преисподней Люцифер Морнингстар оставил свой престол и отправился в современный Лос-Анджелес, где основал ночной клуб «Lux». Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный Люцифер наслаждается отдыхом — вином, женщинами и музыкой, пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба.

- Люцифер - история жизни на земле падшего ангела, которого отождествляют с дьяволом. Главная сюжетная линия, конечно же, любовная, но избранница не простая женщина. Наблюдать за их отношениями - это настоящий кайф, потому что мы, женщины, хотим, чтобы нас любили именно так, как это делает Люцифер. Актеры и персонажи яркие, каждый со своим характером, я поверила в их игру, - поделилась мнением менеджер по продажам Алла Комарова.

«Маска», 2015

Жанр: драма, мелодрама, романтика, триллер

Рейтинг Кинопоиска: 7,7

О чем сериал: Из-за долгов отца простой девушке-продавцу Джи-сук приходится сменить имя и личность, притворяться и стать дочерью богатых родителей Ын-ха. Вскоре она выходит замуж по расчету за Мин-у - наследника крупной корпорации. Постепенно он замечает, что девушка отличается от других женщин своего круга, и начинает испытывать к ней чувства. Но поймет ли Мин-у, что жена совсем не та, за кого себя выдает? Или «доброжелательный» шурин разоблачит ее раньше?

- В поисках чего-то нового и неожиданно для себя подсела на корейские дорамы. Этот сериал заинтриговал с первых минут: такое лихое начало я никак не могла ожидать! Оказалось, чем дальше, тем интереснее. Сюжет не нов: произошла подмена главных героинь. Но особенность этой дорамы в том, что кроме стандартной для корейских сериалов ванильной романтики, красивых актёров и сочной картинки вас ждет закрученное повествование с элементами триллера и накал страстей! Скучно точно не будет! Девочкам понравится, - рассказала копирайтер Елена Миронова.

«Пацаны», 2019

Жанр: фантастика, боевик, комедия, преступление

Рейтинг Кинопоиска: 8,2



О чем сериал: Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

- Бесконечно устал от однообразных и похожих друг на друга развлекательных сериалов, поэтому «Пацаны» были как глоток свежего воздуха. За безграничной жестокостью сериала можно увидеть много интересных подтекстов, которые сейчас редко где-то встретишь. Сюжет раскрывает современные проблемы общества, а игра актеров на высоте. Смотрю с удовольствием! - рекомендует сериал журналист Виктор Конюхов.



«Энн», 2017

Жанр: драма

Рейтинг Кинопоиска: 8,6



О чем сериал: Энн — тринадцатилетняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живёт в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приёмным родителям, старой деве и её младшему брату.





- Очень красивый, атмосферный, трогательный сериал от Netflix, который захватывает с первых серий. Вместе с главной героиней мы взрослеем, влюбляемся, дружим, совершаем ошибки и познаем этот мир. Сериал идеально подойдёт для семейного просмотра, - рассказала копирайтер Дарья Казаринова.

«Тьма» и «Аббатство Даунтон»

«Тьма», 2017

Жанр: триллер, драма, преступление, детектив, фантастика

Рейтинг Кинопоиска: 8,2



О чем сериал: История четырёх семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают тёмные тайны прошлого.

- Там, конечно, все запутано, но смотреть интересно, особенно про параллельные реальности. И имена смешные: Ульрих, например, - подметила офис-менеджер Мария Коснырева.

«Аббатство Даунтон», 2010



Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг Кинопоиска: 8,4



О чем сериал: 1912 год. Англия. Наследник титула графа Грэнтэма, живущего с семьей в своем родовом имении Даунтон, погибает на «Титанике». Семья ожидает, что теперь, когда наследников мужского пола не осталось, владения и капитал семьи после смерти графа перейдут к его старшей дочери. Но граф, отдавший всю свою жизнь своему поместью, отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все, включая немалый капитал его жены, должно отойти к наследнику его графского титула, безвестному дальнему родственнику.

- Там такааая атмосфера! Очень люблю всякие сюжетные линии членов семьи и прислуги. Сериал затягивает.

Также Мария иногда смотрит «Отчаянные домохозяйки» и «Сверхъестественное». О последнем Мария говорит следующее: «Вот если где демоны какие, вампиры, нужно сразу их звать!»

А вам понравился какой-то из сериалов? Пишите свои любимые в комментариях!

