Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Выбор «Pro Города»: 10 отличных сериалов, с которыми вы точно не соскучитесь

Выбор «Pro Города»: 10 отличных сериалов, с которыми вы точно не соскучитесь

06 ноября 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото kinopoisk.ru
Подборка состоит из телешоу с высоким рейтингом абсолютно разных жанров 

На ближайшие две недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду: дожди чередующиеся мокрым снегом и небольшими заморозками. Портал PG11.ru собрал для вас подборку крутых сериалов от сотрудников нашего издания, чтобы вам было чем скрасить дождливые серые вечера. Вкусы у нас абсолютно разные, так что вы обязательно найдете что-то интересное. 

«Пенниуорт», 2019

Жанр: боевик, драма, преступление
Рейтинг Кинопоиска: 7,5
О чем сериал: шпионский триллер в традициях «бондианы», повествующий о  безрассудной молодости дворецкого Бэтмена. Альфред Пенниуорт — отставной офицер британского спецназа, который создаёт в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, отец будущего Бэтмена.

- «Пенниуорт» - относительно новый сериал от DC. Зацепил атмосферой Англии 50-ых годов, харизматичным главным героем и необычным взглядом на историю самого знаменитого дворецкого в мире - дворецкого Бэтмена. Сериал очень красивый, динамичный и не дает заскучать - в нем достаточно и экшена, и драмы. Ну и посмотреть его можно за одни выходные - пока что там 10 серий первого сезона продолжительностью примерно в час, -  поделился главный редактор Владислав Гусельников.

 

 

«Это мы», 2016 

Жанр: драма, мелодрама, комедия
Рейтинг Кинопоиска: 8,3 


О чем сериал: «Это мы» — американский драматический телесериал. В центре сюжета драмы находятся жизни и семьи двух родителей, чьи трое детей были рождены в тот же день, что и их отец. 18 миллионов ныне живущих в мире людей одновременно отмечают собственный день рождения. Но одинаковая праздничная дата - не единственное обстоятельство, объединяющее их при всей своей непохожести…

- Обожаю этот сериал! Он о семье и любви, и имеет очень глубокий смысл. Крутая сюжетная линия, каждый герой имеет свою сильную историю, просто восхитительная игра актеров. Мы смотрим вместе с мужем на одном дыхании. В конце второго сезона я все воскресенье рыдала! - рассказала о своих впечателениях менеджер по продажам Наталия Стремедловская. 

 

 

«Оставленные», 2014

Жанр: фэнтези, драма, детектив
Рейтинг Кинопоиска: 7,7
О чем сериал: Сериал HBO. Действие разворачивается вокруг группы оставшихся людей в пригородной общине городка Мейплтон. Они должны начать заново строить свои жизни после внезапного и загадочного исчезновения более ста миллионов человек.

- Сериал полон драмы, а сюжет закручен туже, чем бабушкин клубок ниток и раскрывается так, что некоторые вещи становятся понятны только после повторного просмотра. Если вам по душе темы поиска себя и неуловимо-загадочная атмосфера в духе «Настоящего детектива», вы будете поражены. Отдельно стоит отметить музыкальный ряд. Смотрел взахлеб, - поделился мнением рерайтер Дмитрий Паскар.

 

 

«Ведьмак», 2019

Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы
Рейтинг Кинопоиска: 7,4
О чем сериал: Ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. За тугой мешочек чеканных монет этот мужчина избавит вас от всякой настырной нечисти - хоть от чудищ болотных, оборотней и даже заколдованных принцесс. В сельской глуши сельскую девушку Йеннифэр, которой сильно не повезло с внешностью, зато посчастливилось иметь способности к магии, отец продаёт колдунье в ученицы. А малолетняя наследница королевства по имени Цири вынуждена пуститься в бега, когда их страну захватывает империя Нильфгаард. Судьбы этих троих окажутся тесно связаны...

- Визуально очень красивый, сказочный, но не простой: повествование переплетает прошлое и будущее, а что к чему - понятно ближе к концу сезона. Он всего один, можно посмотреть за выходные. Генри Кавилл в главной роли и интересная любовная линия понравится девушкам, а мужчины будут в восторге от мечей, эпичных схваток и рубилова нечисти, - рассказала внештатный корреспондент Софья Мельникова. 

 

«Люцифер», 2016

Жанр: фэнтези, драма, преступление
Рейтинг Кинопоиска: 7,6


О чем сериал: Заскучавший и несчастный повелитель преисподней Люцифер Морнингстар оставил свой престол и отправился в современный Лос-Анджелес, где основал ночной клуб «Lux». Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный Люцифер наслаждается отдыхом — вином, женщинами и музыкой, пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба.

- Люцифер - история жизни на земле падшего ангела, которого отождествляют с дьяволом. Главная сюжетная линия, конечно же, любовная, но избранница не простая женщина. Наблюдать за их отношениями - это настоящий кайф, потому что мы, женщины, хотим, чтобы нас любили именно так, как это делает Люцифер. Актеры и персонажи яркие, каждый со своим характером, я поверила в их игру, - поделилась мнением менеджер по продажам Алла Комарова. 

 

«Маска», 2015 

Жанр: драма, мелодрама, романтика, триллер 
Рейтинг Кинопоиска: 7,7
О чем сериал: Из-за долгов отца простой девушке-продавцу Джи-сук приходится сменить имя и личность, притворяться и стать дочерью богатых родителей Ын-ха. Вскоре она выходит замуж по расчету за Мин-у - наследника крупной корпорации. Постепенно он замечает, что девушка отличается от других женщин своего круга, и начинает испытывать к ней чувства. Но поймет ли Мин-у, что жена совсем не та, за кого себя выдает? Или «доброжелательный» шурин разоблачит ее раньше? 

- В поисках чего-то нового и неожиданно для себя подсела на корейские дорамы. Этот сериал заинтриговал с первых минут: такое лихое начало я никак не могла ожидать! Оказалось, чем дальше, тем интереснее. Сюжет не нов: произошла подмена главных героинь. Но особенность этой дорамы в том, что кроме стандартной для корейских сериалов  ванильной романтики, красивых актёров и сочной картинки вас ждет закрученное повествование с элементами триллера и накал страстей! Скучно точно не будет! Девочкам понравится, - рассказала копирайтер Елена Миронова. 

 

 

«Пацаны», 2019

Жанр: фантастика, боевик, комедия, преступление
Рейтинг Кинопоиска: 8,2 


О чем сериал: Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

- Бесконечно устал от однообразных и похожих друг на друга развлекательных сериалов, поэтому «Пацаны» были как глоток свежего воздуха. За безграничной жестокостью сериала можно увидеть много интересных подтекстов, которые сейчас редко где-то встретишь. Сюжет раскрывает современные проблемы общества, а игра актеров на высоте. Смотрю с удовольствием! - рекомендует сериал журналист Виктор Конюхов.


«Энн», 2017

Жанр: драма
Рейтинг Кинопоиска: 8,6


О чем сериал: Энн — тринадцатилетняя сирота.  Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живёт в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приёмным родителям, старой деве и её младшему брату.


 - Очень красивый, атмосферный, трогательный сериал от Netflix, который захватывает с первых серий. Вместе с главной героиней мы взрослеем, влюбляемся, дружим, совершаем ошибки и познаем этот мир. Сериал идеально подойдёт для семейного просмотра, - рассказала копирайтер Дарья Казаринова. 

 

 

«Тьма» и «Аббатство Даунтон» 

«Тьма», 2017
Жанр: триллер, драма, преступление, детектив, фантастика
Рейтинг Кинопоиска: 8,2 


О чем сериал: История четырёх семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают тёмные тайны прошлого.

- Там, конечно, все запутано, но смотреть интересно, особенно  про параллельные реальности. И имена смешные: Ульрих, например, - подметила офис-менеджер Мария Коснырева.

 

 

 

«Аббатство Даунтон», 2010 


Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг Кинопоиска: 8,4


О чем сериал: 1912 год. Англия. Наследник титула графа Грэнтэма, живущего с семьей в своем родовом имении Даунтон, погибает на «Титанике». Семья ожидает, что теперь, когда наследников мужского пола не осталось, владения и капитал семьи после смерти графа перейдут к его старшей дочери. Но граф, отдавший всю свою жизнь своему поместью, отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все, включая немалый капитал его жены, должно отойти к наследнику его графского титула, безвестному дальнему родственнику.

- Там такааая атмосфера! Очень люблю всякие сюжетные линии членов семьи и прислуги. Сериал затягивает. 

Также Мария иногда смотрит «Отчаянные домохозяйки» и «Сверхъестественное». О последнем Мария говорит следующее: «Вот если где демоны какие, вампиры, нужно сразу их звать!»

А вам понравился какой-то из сериалов? Пишите свои любимые в комментариях!
 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Кино Отдых

Читайте также:  В Сыктывкаре ищут актеров для остросюжетного фильма

Комментарии 0

Следующая новость

Новость дня

Французский бренд создал духи с ароматом коми лесов Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Выбор «Pro Города»: 10 отличных сериалов, с которыми вы точно не соскучитесь Читать
вчера
«Лучше бы на расселение из аварийных домов потратили»: сыктывкарцы о медалях к 100-летию Коми, на которые выделят миллион рублей Читать
03 ноября
Фото дня в Сыктывкаре: загадочный ноябрьский закат Читать
Посмотреть все
27 октября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru