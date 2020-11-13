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«Нужно делать переходы там, где удобно пешеходам»: урбанист рассказал, как сделать Сыктывкар безопаснее

«Нужно делать переходы там, где удобно пешеходам»: урбанист рассказал, как сделать Сыктывкар безопаснее

13 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ Урбанист дал несколько простых советов
Любая ошибка может стоить жизни

Республика Коми попала на 68 место в рейтинг самых аварийных регионов России. Урбаниста Дмитрия Махова взволновала эта проблема и он обратился в редакцию портала PG11.ru чтобы рассказать, как сделать город безопаснее.

Дмитрий Махов заявил, что его не удивляет то, что в Коми такая ужасающая статистика по ДТП. По его словам, цивилизованные страны уже давно работают над снижением аварийности и смертности на дорогах.

Шведская программа VisionZero давно показала свою эффективность. Не надо придумывать велосипед, все уже давно придумано и работает. Однако у нас, люди, которые отвечают за безопасность на дорогах, решили идти по своему особому пути. Только мы забываем, что тут любая ошибка - это чья-то жизнь. Те меры, которые предпринимает ГИБДД, только создают иллюзию безопасности, - сообщил урбанист.

Дмитрий Махов назвал самые распространенные ошибки автоинспекции:

  • Разрешенная скорость по городу 60 км/ч. Чем выше скорость, тем меньше видимость у водителя, соответственно можно не увидеть пешехода или не справиться с управлением.
  • Нештрафуемый порог в 20 км/ч, то есть безнаказанно по городу можно ездить 80 км/ч. При столкновении на такой скорости у пешехода практически нет шансов выжить.
  • За превышение скорости в 40 км/ч штраф 500 рублей (250 рублей со скидкой). По городу можно летать 100 км/ч за 250 рублей и при этом подвергать опасности окружающих.
  • Кислотные рамки дорожного знака пешеходного перехода. Кроме эстетического уродства города, они никак не помогают. Надо выделять не знаки, а самих пешеходов. Поэтому все переходы должны быть освещены фонарями. Это очень актуально для нашего севера, тем более, когда зимой рано темнеет, и люди выбирают темные цвета в одежде.
  • Заборы. Как показала практика, заборы не останавливают автомобиль при аварии. А иногда они превращаются в шрапнель и разлетаются на куски, которые травмируют пешеходов даже на большом расстоянии.
  • Нет успокоения трафика и «островков безопасности». Такие меры позволяли бы безопасно переходить улицу гражданам.

Нужно делать переходы там, где удобно пешеходам. В каждом городе есть примеры таких мест, где людям удобно переходить дорогу, а там нет пешеходного перехода, и скорее всего даже стоит забор, - заявил Дмитрий Махов.

Урбанист отметил, что необходимо разделять потоки: для автомобилей, пешеходов и велосипедистов все должно быть отдельно. По его словам, у нас очень часто можно увидеть, как все передвигаются по проезжей части, так как не развита инфраструктура.

В нашей системе принято так, что виноват либо водитель, либо пешеход. Проектировщики улиц не несут никакой ответственности. Сначала мы создаем условия, чтобы улицы стали скоростными трассами, а потом удивляемся авариям. Самое главное, что горожан не должно быть терпимости к авариям и смертям на дорогах. Нельзя это принимать как должное, обыденное, повседневное и не надо прикрываться, что это плата за научный прогресс, - заключил урбанист.

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Авторская колонка Благоустройство

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