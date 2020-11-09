Коми попала в рейтинг самых аварийных регионов России

Количество ДТП с пострадавшими в большинстве российских регионов за девять месяцев 2020 года снизилось, при этом меньше всего аварий, в которых пострадали люди, на 100 тысяч единиц транспорта произошло в Чечне, а больше всего — в Республике Тыва, свидетельствует исследование РИА Новости.

Аварийность на дорогах снизилась в большинстве субъектов Федерации, однако в некоторых субъектах был зафиксирован рост. Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах на основе данных МВД.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в январе-сентябре 2020 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике аварий с пострадавшими и числу пострадавших в ДТП на сто тысяч жителей региона.

Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чечне, где за этот период на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Свердловская область, где данный показатель меньше ста, а также Ростовская область, где аварийность немного превышает этот уровень (102 аварии с пострадавшими на сто тысяч единиц автотранспорта).

Замыкает рейтинг Тува с показателем 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта, что более чем в три раза выше общероссийского уровня и почти в два раза больше, чем в занимающей 84-е место Республике Алтай. Коми в рейтинге занимает 68-е место. В регионе на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 260 ДТП. Число пострадавших на 100 тысяч единиц – 138, погибших – 66.

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