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В сети появились переписки участников избиения в Воркуте

В сети появились переписки участников избиения в Воркуте

10 ноября 2020 Возрастное ограничение: 16+
Скриншот переписки VK
Девушки не признают свою вину

В Сети появились переписки с участниками избиения в Воркуте. Девушки, которые снимали видео, беспокоятся, что могут попасть за решетку. 

Участница событий отвечает, что на самом деле она помогла парню, но уже после того, как закончилось видео. Также она обеспокоена тем, что из-за избитого ее могут «закрыть», при этом она отзывается о нем нелестными словами.

Как можно понять из переписки, две девушки, которые снимали видео - сестры. Их мать позвонила им и сообщила, что они с большой вероятностью могут оказаться в тюрьме. Однако остальные участники переписки призывают их не жаловаться на жизнь и заявляют, что они сами во всем виноваты.

Воркутинка уверена, что полицейские поверят видео больше, чем ее словам, поэтому она в отчаянии. 

Остальные участники переписки не поверили оправданиям девушки. Как они заявляют, она начала снимать видео прямо в момент драки и при желании могла легко ее остановить. Однако она этого не сделала и, по их словам, должна понести заслуженное наказание.

Из переписки с пострадавшим стало известно, что он собирается забрать заявление из полиции.

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Криминал

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