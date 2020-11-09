Выяснилось состояние парня, которого жестоко избили в Воркуте

Выяснилось состояние пострадавшего воркутинца, которого жестоко избили. Об этом порталу PG11.ru сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

Как сообщили специалисты, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Завтра планируется переводить его в хирургическое отделение.

Напомним, что днем 7 ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как это все происходило. Сначала нападавшие свалили парня со стула, затем начали избивать. После того, как он упал на пол, агрессивная компания продолжила его избивать ногами и руками. Когда молодой человек лежал на полу и не сопротивлялся, девушки за кадром просили одного из молодых людей по имени Роман прекратить избиения.

Напавшие на воркутинца задержаны.

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