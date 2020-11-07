«Куда дели деньги?»: в Коми вместо футбольного поля появился потрепанный газон

В Троицко-Печорске хотели построить современное мини-футбольное поле для молодежи. Однако пока что получилось что-то несусветное. Ролик об этом появился в крупном федеральном СМИ Mash.

Новость о том, что в Троицко-Печорске будет мини-футбольная площадка, появилась в июне этого года. Власти отмечали, что поле будет иметь искусственное покрытие, которое передаст Федерация футбола Коми. Планировалось, что площадку будут использовать еще и в качестве катка зимой.

Обустройство поля осуществлялось в рамках проекта «Народный бюджет». На него выделили финансирование в размере 668 тысяч рублей.

Однако реализация проекта оставляет желать лучшего. Как отмечает герой видео «Мэша», в рамках проекта должно были выровнять площадку, нанести искуственное покрытие, установить ворота. Однако в администрации, по заверениям «Мэш», отметили, что вся сумма финансирования ушла на песок. Поэтому все остальное будет доделывать местное ДЮСШ.

В Троицко-Печорской ДЮСШ сроки работ озвучить не могут. Они ждут, когда довезут покрытие из Сыктывкара. Однако на дворе уже ноябрь, и чего ждать жителям поселка - неясно.

- На этом поле так называемом находится кусок искусственного покрытия, серьезно потрепанный жизнью, основная часть поля просто слегка осыпана гравийной смесью. Куда делись запланированные средства, выделенные в рамках «Народного бюджета», жителям непонятно. Ну и самое главное, конечно же: наши мальчишки не дождутся в очередной раз данных районной администрацией обещаний. Футбольного поля не будет! - рассказывает респондент «Мэша».

Отметим, что в селе Объячево Прилузского района Коми оборудовать мини-футбольное поле удалось. На него районная администрация выделила субсидию в размере 700 тысяч рублей, еще была помощь спонсоров. Но в итоге, судя по фото, площадка вышла современной и вполне отвечающей требованиям.

Площадка для мини-футбола в Объячево

Напомним, что это далеко не первый случай, когда проекты «Народного бюджета» критикуют жители Коми и всей России. Так, в прошлом году в селе Айкино Усть-Вымского района «открыли» ПВХ конструкции. Речь идет о новых окнах и балконных дверях, которые установили в одном из детских садов райцентра. Событие не обошли вниманием крупные интернет-ресурсы. В соцсети «ВКонтакте», например, оно освещалось известным сообществом «Лентач», аудитория которого превышает 2 миллиона человек.

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