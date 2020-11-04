Сыктывкарка, которая спасла пассажиров автобуса, где умер водитель, попала в проект «Гордость России»

Медработник из Сыктывкара Анна Чистякова на ходу остановила автобус, водитель которого скончался в пути, и тем самым спасла всех пассажиров.

41-летняя женщина на ходу остановила автобус, водитель которого скончался в пути, и тем самым спасла всех пассажиров. О событиях того памятного дня она в деталях рассказала организаторам проекта.

- В тот день я ехала на работу в Сыктывкар. Сначала доехала на машине из поселка Приозерного до Корткероса, после чего стала ждать на остановке рейсовый автобус до Сыктывкара. Один проехал мимо, пришлось дожидаться следующего. Как оказалось, неблагополучного. Вот говорят же, судьба: все происходит так, как должно происходить. Так и в моем случае получилось: видно, 115-й автобус стал для меня и еще пятерых пассажиров испытанием. Все мы тогда, можно сказать, родились заново.

О водителе и дороге

- Водитель этого маршрута мне знаком, так как я часто ездила на этом автобусе. Пассажиров он всегда встречал с улыбкой, как и в этот день, все было как обычно. В салоне громко играла музыка, пассажиры сидели спокойно, но тут я обратила внимание на то, что водитель как-то странно наклонился над капотом и замер. Ну, подумала, просто наклонился зачем-то, не мое дело. Решила вздремнуть перед работой. И тут меня разбудил громкий крик женщины в салоне: "Ой, помогите, помогите, спасите!". Я, конечно, вскочила, и вижу, что с ним что-то не так. Подбежала к нему и увидела, какой-то он весь синий. Но самое страшное, что при этом мы мчались уже по встречной полосе, и прямо на нас, не притормаживая, неслись два КамАЗа. Действовать надо было мгновенно, не раздумывая.

О спасении

- Естественно, я схватилась за руль, чтобы увести автобус со встречной полосы. На ходу случайно нажала кнопку открытия двери. Автобусом я никогда не управляла, но навыки вождения имею, знаю, что такое руль, зажигание, коробка передач. Мне надо было сесть на место шофера, чтобы затормозить как-то, но я не смогла его сдвинуть во время движения, поэтому пришлось сесть на капот, около водительского сиденья, и на коленках выруливать в таком положении. Конечно, мне было очень страшно, как и остальным пассажирам. Наверное, мы постарели тогда сразу лет на десять от ужаса. Но я работаю в медицинской сфере, наверное, это помогло собраться с духом и спокойно, без паники, быстро и четко произвести нужные действия.

- Все-таки мне удалось повернуть автобус на обочину. И тут, через пару секунд, пролетели два КамАЗа, мы еле избежали столкновения с ними. Однако нужно было еще остановить автобус, а до педали тормоза я не доставала, поэтому просто выключила зажигание. Некоторые пассажиры начали выпрыгивать еще на ходу, когда автобус стал замедляться. После его полной остановки по моей команде, потому что все были в шоке, а из мужчин с нами только один пенсионер, вытащили водителя на улицу, и я попыталась его реанимировать. Достали аптечку, но она была пустая, одни бинты в ней. Попробовала сделать массаж сердца, как учили в Центре медицины катастроф, хотя понимала, что признаков жизни он уже не подавал: руки окоченели, были скрюченные, голова почернела. Мы вызвали скорую. Повезло, что за нами ехал полицейский, он помог нам дозвониться до спасательной службы. Через 10-12 минут приехала скорая, врачи попытались реанимировать водителя в течение сорока минут, но безуспешно. Остальные отделались, как говорится, испугом и парой синяков, прыгая из автобуса.

О последствиях

- Я не жду наград и славы, ведь я спасала и свою жизнь тоже, в тот момент я подумала о том, как же мой сын, не дай бог, останется без меня сиротой. Хотя, если честно, я не ожидала от себя такого поступка. Мне звонили из Москвы, из Администрации президента РФ, тоже спрашивали про награду и поощрения, но на этом все затихло. Коллеги на работе также похвалили, я ведь сразу после этого пошла работать на стрессе, они заметили, расспросили, конечно. Ребята из МЧС тоже сказали молодец, мол, русские женщины ничего не боятся.

О главном

- Каждый раз, когда я теперь еду на работу на автобусе №115 вспоминаю этот случай и уже боюсь, как бы не повторилось как в тот раз, жалко будет пассажиров, у каждого свои семьи, дети, внуки, надежды, мечты, планы. И вот какой-то случай может в один миг все взять и оборвать. Судьба. Не знаешь, какая она у тебя, когда и где что произойдет. Поэтому надо каждую минуту своей жизни любить и радоваться ей. А если вдруг и случится что-то подобное, то нужно собрать всю свою силу воли в кулак и победить, ведь жизнь – самый ценный подарок, который надо беречь.

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