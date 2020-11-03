Девочка из Коми вышла в финал конкурса «Ты супер!»

11-летняя жительница Ухты Валерия Верногорова попала на популярное тв-шоу «Ты супер!» на НТВ. Девочка сумела покорить жюри, а в полуфинале выступила с песней Аллы Пугачевой «Маэстро».

В прошлый раз ухтинка исполнила песню Анжелики Варум «Ля-ля-фа». Сперва певица Елка была разочарована, но уже через мгновения изменила нажала зеленую кнопку, пораженная голосом девочки. Первым, кто разглядел талант девочки, был Алексей Воробьёв.

После выступления все члены жюри положительно отметили как выступление, так и талант юной ухтинки. На вопрос ведущего, а правда ли, что Валерия собиралась посвятить песню Игорю Крутому, Валерия скромно отметила, что собиралась.

- Я действительно этот номер делал к юбилею Пугачевой. И ты как раз и по внешнему виду, и по истории вписалась на сто процентов в эту версию. Я тебя поздравляю, и неважно, кому ты пела - Воробьеву или мне, важно что есть итог - вся публика подскочила, и с удовольствием, - прокомментировал Игорь Крутой.

Юная артистка уже вернулась в Ухту. По возвращению Валерию, творческих наставников и бабушку пригласил на прием в администрацию Магомед Османов. Он подарил ей сладкий подарок, букет цветов и часы с гербом города. Помимо Валерии Верногоровой в финал конкурса «Ты супер!» прошли Анна Свирепова из Эстонии, Юлия Ушакова из Иркутской области и Данила Новиков из Республики Татарстан.

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