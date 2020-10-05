Девочка из Коми покорила жюри популярного шоу «Ты супер!» (видео)

11-летняя жительница Ухты Валерия Верногорова попала на популярное тв-шоу «Ты супер!» на НТВ. Девочка сумела покорить жюри, но ей еще предстоит испытать удачу и свои силы в полуфинале конкурса.

К слову, девочка пробует свои силы на вокальном поприще уже второй раз. В прошлый раз Валерия оказалась на конкурсе в прошлом году, она вошла в число полуфиналистов, но не попала в финал телешоу.

На этот раз ухтинка исполнила песню Анжелики Варум «Ля-ля-фа». Сперва певица Елка была разочарована, но уже через мгновения изменила нажала зеленую кнопку, пораженная голосом девочки. Первым, кто разглядел талант девочки, был Алексей Воробьёв.

За свое выступление Валерия Верногорова получила 100 баллов и покорила всех четырех членов жюри, даже строгого Игоря Крутого и требовательную Диану Арбенину. Впереди талантливую участницу ждёт полуфинал конкурса.