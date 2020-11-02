Россиянам рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Около 1,3 миллиона российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

Сегодня примерно 1,3 миллиона российских семей получают выплату на первого и на второго ребёнка. Это практически 80% всех семей, которые воспитывают их, - сказала она на форуме «Сообщество».

Баталина также уточнила, что мерами поддержки во время пандемии были охвачены почти 28 миллионов детей.

По словам Баталиной, ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет в России получают уже 4,3 миллиона детей в стране. Сейчас выплата составляет половину прожиточного минимума ребёнка в регионе, с 1 января 2021 года, если такого размера выплаты не хватает семье, чтобы выйти из бедности, то выплата будет назначаться в размере одного прожиточного минимума.

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