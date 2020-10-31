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«Выбирайте: жизнь или деньги!»: сыктывкарцы о возможном запрете развлекательных мероприятий

«Выбирайте: жизнь или деньги!»: сыктывкарцы о возможном запрете развлекательных мероприятий

31 октября 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото Евгении Сычёвой из архива PG11.ru / Концерт рэпера Mnogoznaal в Сыктывкаре
Многие горожане недовольны такими ограничениями и масочным режимом

Роспотребнадзор рекомендовал запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23.00 до 6.00. Также жителей России обязали носить маски в лифтах и на парковках. Портал PG11.ru выяснил, что это за новые ограничения и обязательны ли они в Коми. А также выяснили, что по этому поводу думают сами сыктывкарцы и собрали подборку их комментариев из нашего паблика «ВКонтакте»

- Ну, значит, будем терять людей, - негодует Валентина Смирнова.

- Мы с компанией в прошлую субботу не смогли попасть в один ночной клуб, людей было нереально много, - рассказывает Анна Керн.

- Выбирайте: жизнь или деньги! - пишет Галина Юрченко.

- С бара налог, но зачем с них брать налог, проще закрыть. А деньги брать в казну со штрафов: без маски - 5000 рублей, опять без маски - лови десятку, и пошло-погнало. В одном автобусе за день можно собрать больше, чем налог с бара, - подсчитал Кирилл Морохин.

- Штрафы за отсутствие масок надо тысяч 50, - рассуждает Сергей Менчик. 

- Скоро россияне загрызут друг друга из-за каких-то масок или их отсутствия! А евро уже более 90 рублей, -  напоминает Алла Кувакина.

- Достали всё закрывать! Люди хотят в клубе отдохнуть! А они всё закрывают! - ругается Светлана Казаринова. 

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