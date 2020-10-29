«Мы потеряем 80% выручки»: владельцы клубов в Сыктывкаре против возможных ограничений

Роспотребнадзор рекомендовал запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23.00 до 6.00. Также жителей России обязали носить маски в лифтах и на парковках. Портал PG11.ru выяснил, что об этом думают жители Сыктывкара и владельцы ночных клубов и кафе.

Что за новые ограничения?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением обязала жителей России носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23.00 до 6.00. Новые ограничительные меры ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России «в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Постановление вступит в силу 28 октября.

Они обязательны в Коми?

На момент публикации статьи глава Коми Владимир Уйба еще не опубликовал новый указ, который сделал бы эти ограничения обязательными, а их невыполнение — незаконным. Пока это только рекомендации.

Мнение руководителя клуба

Руководитель одного из ночных клубов Сыктывкара Михаил Маклай высказался по поводу новых ограничений. Мужчина предвидит большие финансовые потери, если рекомендации клубам не работать с 23.00 до 6.00 станут законом:

— Насколько мне известно, указа от господина Уйбы пока не поступало, но если вдруг в ближайшее время это нас коснется, то мы безусловно понесем большие финансовые потери. Я считаю, что все эти меры не являются необходимостью, потому что сам считаю пандемию коронавируса клоунадой, это сугубо мое личное мнение. Во-первых, мы потеряем 80% выручки, так как основная посадка в нашем заведении, как и во всех других, с 22.00. Во-вторых, появится текучка кадров, а найти и сделать из нового сотрудника профессионала - трудоемкий и долговременный процесс. Самый острый вопрос — это снижение гостевого трафика, что со временем приведет к закрытию немалого количества заведений нашего города.

Бороться с постановлением Михаил не планирует:

— Будем придерживаться рекомендаций и приспосабливаться к работе в период пандемии.

Еще один управляющий одного из баров города пожелал остаться анонимным, но также не понимает, в чем смысл ограничения работы по ночам:

— Определенные меры необходимы, но вопрос «что влияет на распространение инфекции после 11 вечера?» остается без ответа. Больше половины выручки просто исчезнет, некоторым заведениям с таким исходом вообще не выгодно работать. При таком раскладе зарплата сотрудников падает в два раза, стоит того? Ничего хорошего от этого ждать невозможно. Да и на статистику заражений это повлиять не может. А как можно бороться с такими мерами? Никак. Каждый раз приходится только подстраиваться под реалии, а выходит это не всегда.

Мнение горожан

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, что же сыктывкарцы думают о новых ограничениях, которые уже стоят на пороге.

Мнения разделились, практически равное количество людей проголосовали за новые ограничения и против них. А как проголосовали вы? Расскажите в комментариях!

В комментариях к новости горожане активно обсуждали необходимость введения каких-либо новых ограничений и их правомерность:

— Медицинская маска спасает от вируса так же, как трусы от поноса, — Андрей Капустин.

— Маска ни от какого вируса не защитит, защитит только от штрафа! — Мишок Лобанов.

— Роспотребнадзор рекомендовал, а не запретил, держу в курсе, — Бабушка Бетмен.

— Опять безработица будет, — Наталия Новикова.

— Нашему народу закон не писан. И самоизоляцию не соблюдаем, и маски не носим. Так что эта рекомендация лишь для галочки, — Григорий Мишарин.

— Роспотребнадзор не является законодательным органом, все, что они могут, так это только РЕКОМЕНДОВАТЬ! — Владимир Калинин.

— А идиoты все сопротивляются. Так тяжело им маску надеть и не распространять свои слюни на других, — Просто Одиночество.

— Как вы задрали с этими масками, да если б они помогали, другое дело! Маски почти все носят, а заболеваемость что-то все растет, — Оля Виноградова.

— Закройте границы, люди до сих пор возят заразу туда-сюда! А не ночные бары, клубы. Вы куда смотрите? Или кому-то в чем-то выгода? — Valera Timofeev.

— Крику-то развели! Заставляют их, видите ли. А самим непонятно, что это просто надо делать? Не потому, что заставляют, а просто надо. Вы же не говорите, что вас заставляют ходить на зеленый цвет светофора, а на красный заставляют стоять. Спросите мнение о том, что нужно или нет носить маски у людей, которые сейчас болеют. А из-за огромного количества заболевших не все могут попасть в больницу, берут только самых тяжелых. А представьте себе, что вам предложили эксперимент, сделать вам операцию на внутренних органах и врач будет оперировать без маски, вы согласитесь? А что, ведь маска бесполезна! Называете людей, которые носят маски баранами. Но это ведь вы упираетесь, вот и решайте, кто тут баран, — Светлана Мамаева.

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А что вы думаете о необходимости носить маски и о возможности закрытия ночных клубов? Расскажите в комментариях!