Топ чиновников Коми, которые не носят маски

По всей России ввели масочный режим и ужесточили контроль за его соблюдением. Однако какой пример подают нам первые лица республики? Портал PG11.ru узнал, какие чиновники не любят носить маски.

Владимир Уйба, Глава Республики Коми

Глава Коми подписывает указы об ужесточении режима повышенной готовности, однако часто замечен без главного атрибута 2020 года - маски. Можно заметить, что Владимир Уйба нередко находится в близком контакте с пожилыми людьми, которые находятся в группе повышенного риска.

Также Владимира Уйбу можно заметить на одном и том же мероприятии в маске и без нее.

Напомним, что в мае 2020 года сыктывкарец написал заявление в полицию на Владимира Уйбу за несоблюдение масочного режима. По его словам, его откровенно возмутило принебрежение будущего главы Коми к собственным указам.

Иногда глава Коми все-таки соблюдает рекомендации Роспотребнадзора.

Наталья Якимова - министр образования Республики Коми

Наталью Якимову часто замечают на общественных мероприятиях без маски и каких-либо средств защиты. Однако иногда ее все же можно заметить соблюдающей рекомендации Роспотребнадзора.

Борис Александров - министр здравоохранения Республики Коми

Министр здравоохранения Борис Александров - одно из первых лиц на линии борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако как можно заметить на фотографии, чиновник не утруждает себя ношением маски на лице. Радует то, что она хотя бы есть.

Иногда Борис Александров все же надевает маску правильно.

Галина Рубцова - заместитель председателя правительства Республики Коми Галина Рубцова неоднократно замечена на заседаниях правительства без средств защиты, при том в окружении первых лиц республики. Возможно, в кабинете для заседаний есть какие-то иные средства, способные отогнать коронавирусную инфекцию.

Роман Полшведкин - министр природы и охраны окружающей среды Константин Плехов - министр экономического развития и промышленности Республики Коми Чиновники государственного совета Республики Коми С положительной стороны хочется отметить мэра Сыктывкара Наталью Хозяинову. Она постоянно присутствует на мероприятиях в маске, при этом носит ее правильно - закрывая рот и нос. Ее коллеги, и те, кто присутствует на встречах зачастую игнорируют требования Роспотребнадзора. Радует, что глава администрации Сыктывкара подает жителям правильный пример.

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