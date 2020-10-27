Россиян заставят носить маски в лифтах, а барам запретят работать по ночам

Ограничительные меры ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса
Россиян заставят носить маски в лифтах, а барам запретят работать по ночам27 октября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 12+
ria.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением обязала жителей России носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах, пишет meduza.io.
Кроме того, Роспотребнадзор запретил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.
Новые ограничительные меры ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России «в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Постановление вступит в силу 28 октября.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 октября 2020, 10:50
Комментарии 0