Россиян заставят носить маски в лифтах, а барам запретят работать по ночам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением обязала жителей России носить защитные маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах, пишет meduza.io.

Кроме того, Роспотребнадзор запретил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.

Новые ограничительные меры ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России «в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Постановление вступит в силу 28 октября.

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