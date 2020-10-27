В России увеличат размер больничных родителям детей до семи лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты листков временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет – независимо от стажа работы, пишет РИА Новости.

Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме того, глава государства поручил до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Наопнмим также, недавно Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

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