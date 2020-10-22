Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды
Главная
Новости
В России одобрили закон о продлении начисления выплат на детей

В России одобрили закон о продлении начисления выплат на детей

22 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Поводом для такой инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, пишет ТАСС.

Инициатива была внесена в Госдуму первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Они предлагают установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года, а со 2 октября начала работать норма, согласно которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

- Нам удалось в достаточно сжатые сроки рассмотреть и принять этот важный во время пандемии законопроект. Он был подготовлен по поручению президента. Сейчас есть все необходимые условия для оформления нужных документов в режиме онлайн, до 1 марта 2021 года выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут начисляться автоматически, - сказал Турчак журналистам.

Поводом для такой инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Как пояснила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии. Она напомнила, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов.

- Это позволит защитить права граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до 8 лет, - подчеркнула Карелова.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Дети

Читайте также: Минфин Коми предложил потратить на борьбу с COVID-19 более миллиарда рублей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Коми прославилась первоклассным пешеходным переходом, который ведет в никуда (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

20 октября
Где в Сыктывкаре сделать тест на коронавирус: цены, адреса и номера телефонов Читать
16 октября
Фото дня в Коми: заснеженные берега Ухты Читать
12 октября
Подборка «удаленных» вакансий для сыктывкарцев Читать
Посмотреть все
19 октября Энергетики Т Плюс напоминают о правилах безопасности вблизи теплосетевых объектов
16 октября В библиотеки Коми поступила новинка «Северные рыбы. Бассейн реки Печоры»
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru