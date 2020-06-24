Фоторепортаж: как работают поликлиники Сыктывкара прямо сейчас

Режим самоизоляции продолжает действовать, а сыктывкарцы жалуются на то, что никак не могут попасть в поликлинику, хотя платные клиники работают без каких-либо проблем. Корреспондент портала PG11.ru побывал в одной из поликлиник города и подготовил фоторепортаж.

В платных клиниках, многие из которых продолжают работать даже в период пандемии коронавирусной инфекции, требуют от пациентов неукоснительного исполнения правил предосторожности: горожане должны быть в маске и перчатках. Если их нет - маску выдадут, а руки попросят обработать антисептиком. А как с этим обстоят дела в обычной сыктывкарской поликлинике?

Приятным сюрпризом стала современная автоматическая дверь. На ней расположено объявление, на котором сказано, что люди с симптомами ОРВИ должны войти через отдельный вход. Однако, если подойти и попытаться прочесть подробности, дверь тут же открывается и коварно прячет полезную информацию.

В тамбуре посетители поликлиники могут ознакомиться сразу с двумя объявлениями о режиме работы больничного буфета, с просьбами соблюдать дистанцию и масочный режим, а также информацией о том, что гардероб закрыт на летний период.

На входе посетителей встречает сотрудник поликлиники, вооруженный двумя термометрами.

Бесплатную маску или перчатки вы вряд ли получите, но руки можно сразу обработать антисептиком.

Коридоры на первом этаже довольно пустынны, а гардероб действительно не работает.

В регистратуре работает всего два окна, посетителей совсем немного, а те, что есть, очень серьезно относятся к своей безопасности.

В регистратуре корреспонденту портала PG11.ru сообщили, что записи до самого конца самоизоляции нет и не будет, что врачи принимают только в экстренных случаях. Однако ревакцинацию в прививочном кабинете от клещевого энцефалита сделать можно без проблем.

По всей поликлинике размещены напоминания о соблюдении дистанции, стоят обеззараживатели.

В отделениях терапии и платных медицинских услуг настоящий аншлаг. К сожалению, несмотря на многочисленные просьбы, отнюдь не все используют маски.

Проход в зону, где принимают пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, перекрыт на втором этаже, чтобы туда нельзя было пройти даже по случайности.

Справа от главного входа действительно есть неприметный вход для пациентов с ОРВИ.

В целом, поликлиника выглядит немного вымершей, а пациентов и правда очень мало. Сыктывкарцам остается только ждать, когда же режим самоизоляции снимут и можно будет записаться ко всем необходимым специалистам. Лишь бы это не повлекло за собой новую волну заболеваемости коронавирусом.

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