Сыктывкарский блогер копался в мусорках вместе с бездомным (видео)

Сыктывкарский блогер продолжает помогать бездомному Валерию. На этот раз он провел с ним целый день, чтобы понять, какого это - жить на улице.

Главным героем ролика вновь выступает Валерий, который живет на улице уже три года. У него погибла мать и отец, он жил со своей тетей и помогал ей. Однако в 2017 году она попросила его подписать «кое-какие документы», из-за чего Валерий остался на улице. Оказалось, она отписала долю квартиры мужчины своей племяннице.

Блогер и бездомный собирали бутылки и жестяные банки, для того, чтобы сдать их и получить деньги. Для работы бездомный даже выдал Даниилу специальную одежду, в которой не страшно копаться в мусорках.

Валерий отметил, что иногда в мусорках можно найти даже золото.

Блогер отметил, что на самом деле копаться в мусорках - нелегкий труд, особенно из-за запаха. Поэтому он призвал в своем видео молодое поколение уделить больше внимания учебе и работать.

За собранные бутылки блогеру и Валерию удалось заработать 75 рублей. На сбор они потратили целый день. После Валерий и Даниил развели костер, для того, чтобы cжечь провода. Как рассказал бездомный, из них можно получить медь.

Блогер отмечает, что будет и дальше помогать бездомному. Ранее он заявлял, что планирует найти Валерию достойную работу.

Сам ролик вы можете посмотреть в нашей группе «ВКонтакте».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»