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Сыктывкарский блогер копался в мусорках вместе с бездомным (видео)

Сыктывкарский блогер копался в мусорках вместе с бездомным (видео)

27 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео Даниила Тюрнина/ Сыктывкарец провел целый день с бездомным
За день работы они получили 75 рублей

Сыктывкарский блогер продолжает помогать бездомному Валерию. На этот раз он провел с ним целый день, чтобы понять, какого это - жить на улице. 

Главным героем ролика вновь выступает Валерий, который живет на улице уже три года. У него погибла мать и отец, он жил со своей тетей и помогал ей. Однако в 2017 году она попросила его подписать «кое-какие документы», из-за чего Валерий остался на улице.  Оказалось, она отписала долю квартиры мужчины своей племяннице. 

Блогер и бездомный собирали бутылки и жестяные банки, для того, чтобы сдать их и получить деньги. Для работы бездомный даже выдал Даниилу специальную одежду, в которой не страшно копаться в мусорках. 

Валерий отметил, что иногда в мусорках можно найти даже золото.

Блогер отметил, что на самом деле копаться в мусорках - нелегкий труд, особенно из-за запаха. Поэтому он призвал в своем видео молодое поколение уделить больше внимания учебе и работать. 

За собранные бутылки блогеру и Валерию удалось заработать 75 рублей. На сбор они потратили целый день. После Валерий и Даниил развели костер, для того, чтобы cжечь провода. Как рассказал бездомный, из них можно получить медь. 

Блогер отмечает, что будет и дальше помогать бездомному. Ранее он заявлял, что планирует найти Валерию достойную работу. 

Сам ролик вы можете посмотреть в нашей группе «ВКонтакте».

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Комментарии 2

час назад 12
какой блогер? так и пишите подросток безработный, которому делать нечего познакомился с бомжом, познавал их быт
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40 минут назад Хвост
12
какой блогер? так и пишите подросток безработный, которому делать нечего познакомился с бомжом, познавал их быт
Да хайпожор он. На ютубе полно роликов подобных типа добряшек, которые собирают донаты лохов-сочувствующих.
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