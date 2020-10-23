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Доброе дело: сыктывкарский блогер накормил бездомного и поможет ему найти работу (видео)

Доброе дело: сыктывкарский блогер накормил бездомного и поможет ему найти работу (видео)

23 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео @tyuraa01/ Instagram.com/ Сыктывкарец помогает бездомным
Мужчина очень хочет трудиться

Сыктывкарский блогер помог бездомному и планирует найти ему работу. Портал PG11.ru узнал подробности о деятельности молодого человека. 

Как рассказывает сыктывкарец Даниил Тюрнин, его основные увлечения - блогинг и спорт. Основная площадка, где он размещает свои видео и посты - Instagram. Однако недавно молодой человек сменил вектор своего творчества и решил помогать бездомным и собакам.

Очень много смотрел «Ютуб», видел ролики где люди помогают бездомным. Потом я задумался: а почему мне не попробовать себя в этом? Но знакомые сказали, что это бестолковая затея, - отметил Даниил Тюрнин. 

Как рассказывает сыктывкарец, он долго не решался на съемку такого проекта. Однако Даниил все таки набрался сил и сотворил задуманное. Как он отметил, те же самые знакомые его теперь хвалят. 

Главный герой ролика - бездомный Валерий, который живет на улице уже 3 года. У него погибла мать и отец, он жил со своей тетей и помогал ей. Однако в 2017 году она попросила его подписать «кое-какие документы», из-за чего Валерий остался на улице.  Оказалось, она отписала долю мужчины своей племяннице. 

Валерий не отчаивается и очень хочется трудиться. Однако из-за эпидемии коронавируса он не может найти работу, ему приходится сдавать бутылки. 

Даниил Тюрнин отметил, что в будущем планирует помочь герою ролика еще больше - найти ему работу. Позже он займется благотворительностью для собак.

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Благотворительность

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