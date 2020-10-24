Эксперты назвали продукты, которые подорожают в России в ближайшие месяцы

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время. Мнение специалистов передают РИА Новости.

Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков считает, что в цене вырастут макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Также подорожают культуры, идущие на корм скоту: пшеница пятого класса, ячмень и фуражная кукуруза. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства. Как пояснил специалист, конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. Он считает, что российским производителям проще продавать рыбу за границу «с корабля», минуя складские и логистические проблемы.

Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества, — рассказал он.

Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.

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