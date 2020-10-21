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Сыктывкарцы о дорогом такси: «Во всем виноваты пассажиры из Эжвы и Затона»

Сыктывкарцы о дорогом такси: «Во всем виноваты пассажиры из Эжвы и Затона»

21 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Сыктывкарцы о дорогом такси: «Во всем виноваты пассажиры из Эжвы и Затона»
Водители уверены, что горожане просто не понимают, как формируются цены

Жители Сыктывкара жалуются на необоснованно высокие цены на такси. Мы выяснили, действительно ли они завышены по сравнению с другими регионами и привели статистику. Тема так взволновала горожан, что в нашем официальном паблике развернулось масштабное обсуждение работы такси и цен на проезд. Портал PG11.ru подготовил подборку комментариев горожан.

— Мне интересно, сколько женщина, которая пожаловалась, хотела за пять километров пути, с учетом того, что к ней должны еще приехать? — Николай Сорвачев.

— Да ладно, в 2012 году столько же стоил проезд на такси, а цены выросли на все: страховка, бензин, ремонт, расходники, еда и одежда, ЖКХ. А проезд в такси не подорожал, я в 2012 году работал, 110 рублей стоил проезд по городу, хоть ты один дом проедешь. Так что пусть не ноют, у нас очень дешевое такси, — Алексей Булышев.

— Да не дорогое, норм. Удивляет другое — выклянчивание чаевых. Почему-то в магазине, автобусе и так далее никто никому сверху чаевые не дает, а таксисты все в ожидании... — Катя Вебер.

— Такие бедные таксисты у нас! А у людей что, деньги есть? Кому нужно, тот поедет! Идите, мужчины, на другую работу, на автобусы водители нужны! — Надежда Титова.

— 150 минималка, не более полутора километров, далее 25 рублей за километр. «Хендэ Солярис» уже миллион стоит, бензин 50 рублей за литр, масло 500 рублей за литр, а абоненты хотят за 100 рублей ездить. 8-10 рублей стоит один километр владения автомобилем эконом класса. Тут не надо ничего придумывать, 150 рублей по району, например, по Орбите. Орбита - Центр — 200 рублей, Орбита - Больничный городок, Давпон — 250 рублей, Центр - Эжва — 400р, Центр - эжвинский Строитель — 450 рублей. Затон от 300 рублей. В Выльгорт и на дырносские дачи вообще не ездим, туда проезд должен от 500 рублей стоить в зависимости от удаленности, — Максим Строганов.

— Господи, да не нравятся цены — идите на автобус. А то хотите за 60-80 рублей доехать с одного конца города в другой. Цены ставят не таксисты, так что какие к ним претензии? Ставит служба, звоните и жалуйтесь туда. Нормальные у нас цены, таксисты тоже хотят кушать! А машина стоит не 2 000 и даже не 5 000 рублей ежемесячно в обслуживании. Таксиста поймет только человек, у которого есть машина. Живите по средствам и не нойте, у каждого разный уровень жизни, — Юля Васильев.

— В большинстве городов уже все по счетчикам ездят, что за проблемы-то с таксистами? Сам таксовал, заработок вообще никакой, только машину убиваешь, — Сергей Тукмачев.

— Согласна, что от аэропорта до Эжвы 150 рублей — это дешево, можно и 250, но не выше. А по городу, думаю, нормальная цена. Не надо жадничать, меньше цена за проезд — больше пассажиров. Здоровья таксистам! — Наталья Чеботарёва.

— Наталья, службам выгодно много заказов, пусть дешевых, но за них надо доплачивать водителю. Поэтому малейшей спрос — и цена взлетает. И службы уже не доплачивают таксисту. Получается, что пассажир, который едет за 200 рублей, доплачивает за пассажира, который ехал за 60-80 рублей, — Игорь Галич.

— Доехали от Адлера 3,6 километров до аэропорта с багажом за 67 рублей, — Ольга Ладанова.

— Таксисты при восьмичасовом рабочем графике зарабатывают чистыми 50 000 в месяц. Это не так? — Валериан Сплуржский.

— Валериан, тоже сами таксисты говорят: «В такси можно очень хорошо заработать», и мне озвучивали суммы в 50-70 тысяч, которые они зарабатывают, если не гонятся за тарифом, а берут заказы, которые удобны, — Анастасия Габова.

— Цены нормальные бывают, но не всегда. Иногда проезд вместо 105 рублей доходит до 250! Вот это беспредел! — Светлана Артемьева.

— Таксисты уже давно не контролируют цены. Работают через приложения, там хоть 1 000 рублей за 10 метров проехать, хоть за 10 рублей, они ну никак не могут на это повлиять, — Ян Кожемякин.

— Самое интересное, что вечером стоимость увеличивается! Не говорю про праздничные дни. А это какая политика? — Татьяна Николова.

— Татьяна, во всем виноваты пассажиры Эжвы и Затона. Много таксистов уезжают из города и там ждут обратку. Таксистов в городе становится меньше, вот вам и повышенный спрос, когда пассажиров становится больше, чем водителей, которые могут вас отвезти. Еще есть система блокировок, иногда водителей блокируют на час-полчаса за отказы. Когда слишком много отказов, тогда блок на 12 часов. Вот вам ответ, почему некоторые водители просят отменить заказ, вам за это ничего не будет, а водитель не останется на какое-то время без работы, — Игорь Галич.

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А что вы думаете по этому поводу? Какие цены на проезд были бы идеальными на вас взгляд? Почему? Расскажите в комментариях!

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