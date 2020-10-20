«Сутки похожи на ад»: работник скорой рассказал, почему сыктывкарцам приходится ждать их по 12 часов

Сыктывкарцы жалуются, что в последнее время им приходится ждать сотрудников скорой помощи по несколько часов. Портал PG11.ru постарался выяснить, с чем это связано и что власти собираются предпринять, чтобы решить эту проблему.

Сотрудник скорой, который решил остаться анонимным, рассказал, что работы у них очень много, а людей катастрофически не хватает:

— Существуют нормативы по количеству бригад в районах Коми и Сыктывкара, которое рассчитывается без учета эпидемий. В целях экономии денег даже эти нормативы не соблюдаются никогда, то есть бригад меньше, чем должно быть даже без эпидемии.

Врач поделился, что при попытках настоять на введении дополнительных бригад, им угрожают снижением заработной платы, лишением врачей стимулирующих выплат, поскольку введение дополнительных бригад требует денег.

— Но даже если выделят деньги или заберут у персонала из зарплаты и все-таки наймут новых людей, то надо будет обеспечить их машинами скорой помощи с оборудованием, а лишних нет, уже все в работе. Да и медперсонала больше нет — все местные специалисты уже заняты.

Сотрудник скорой уверен, что основная причина всех этих сложностей заключается в том, что государство и минздрав России ввело монополии на работу — сертификация или лицензирование. Врачом скорой помощи или федьдшером скорой помощи может быть лицо имеющее сертификат:

— Для того, чтобы получить сертификат, теперь нужна двухлетняя ординатура, это для врачей. То есть никто другой не сможет прийти на подработку без дополнительного обучения, а государство не предусмотрело ускоренных курсов, как, например, с инфекционистами. Приглашать специалистов из других регионов еще менее выгодно, так как это и заработная плата, и проживание. Да и в других регионах, наверное, дефицит кадров такой же, как и здесь. А потом, когда эпидемия закончится, людей надо будет либо обеспечить работой, либо уволить, и никто не хочет с этим связываться.

Как рассказал работник скорой, они в большинстве своем работают сутками

— В нынешней ситуации пашем зачастую без права на обеды и перерывы, то есть без права на отдых. В таких условиях сутки похожи на ад, люди сильно устают и истощаются, отказываются брать дополнительные смены, просто потому что физически и морально выматываются. Да и законом предусмотрена работа на ставку, все остальное — это принуждение к труду и хочется надеяться, что и общество не желает принуждать нас к труду свыше нормы.

Врач рассказал, что положение ухудшает еще и тот факт, что вызовов «висит» действительно много:

— Каждый вызов ждет своего времени в зависимости от тяжести повода к вызову. Люди с менее важными поводами могут ждать очень долго, но это не вина выездного персонала, все это время мы работаем на других вызовах, а люди срываются по приезде именно на нас. Хочется, чтобы люди понимали, что это проблема организации, а это обязанность Минздрава Республики Коми. Важность поводов определяет тоже не персонал, а нормативные документы. Еще хотелось бы напомнить сыктывкарцам, что мы тоже люди, тоже заражаемся и болеем, следовательно, количество сотрудников, способных взять смены, становится меньше.

Кроме всех перечисленных причин существует еще один фактор удлинения времени вызовов у пациентов с подозрением на короновирусную инфекцию и пневмонию:

— На таких вызовах обязательно соблюдать маршрутизацию, то есть завести пациента на КТ, затем определиться с дальнейшей госпитализацией, затем провести обработку машины в определенном месте и выдержать экспозицию (выждать время, которое дезинфицирующий раствор должен находиться на обрабатываемой поверхности), а это, с учетом разброса медучереждений между Эжвой, городом и Затоном, занимает время.

О прививках от коронавируса сотрудник скорой пока ничего не слышал:

— Не слышал даже о том, чтобы кто-то на скорой их делал. Проводилась вакцинация от гриппа, говорят, угрожали отстранить от работы тех, кто не сделает. Не знаю, действительно ли так все и было, я в это время был в отпуске.

Анализ ПЦР, со слов медика, у них берут еженедельно:

— Как по мне, есть необходимость брать анализ крови и на антитела бесплатно. Пока такие анализы делают, но только платно в лабораториях города.

Мнение властей

Власти Коми признали нехватку врачей для борьбы с коронавирусом и опубликовали в официальной группе правительства Республики Коми документ с вакансиями для специалистов. Всего требуется 237 медицинских работников. Больше всего сотрудников требуется в Сыктывкаре: одних только палатных медицинских сестер нужно еще 99.

Мнения сыктывкарцев

Ну, а пока дела обстоят не очень. В социальных сетях, в комментариях на портале PG11.ru ежедневно появляются жалобы на то, что горожане вынуждены часами ждать даже экстренной помощи. Такие проблемы у сыктывкарцев начали появяться еще в сентябре.

— Мы уже семь часов ждем, — Алла Лобанова.

— Помогите! Куда обратиться, может, кто подскажет? Такая ситуация: живем в селе Зеленец, вызвала скорую ребенку 12-ти лет, температура, жалуется, что трудно дышать. Вызов приняли в 20:34, в 22:36 никого до сих пор нет. Звоню, они еле нашли информацию о нашем вызове, а в конце и вовсе сказали: «У вас в Зеленце вообще нет скорой ночью. И у вас написано, что был контакт с заболевшим коронавирусом, а к таким едут в последнюю очередь, потому что много вызовов» Я спросила, с чего она взяла, что был контакт — ничего внятного в ответ не получила. В итоге скорая приехала в 00:16! Что за беспредел, к кому обратиться? Очень интересно, почему жители Зеленца должны ночью помирать, — Татьяна Титирез.

По одной из таких жалоб портал PG11.ru писал статью в середине сентября. Жительница Коми рассказала, что ее сыну пришлось ждать скорую медицинскую помощь около десяти часов. У юноши была высокая температура и боль в горле, но даже такие пугающие симптомы не стали причиной для более быстрого прибытия помощи.

Опрос

А как часто сыктывкарцы в целом встречаются с проблемой долгого ожидания скорой медицинской помощи? Чтобы выяснить это, портал PG11.ru создал опрос в своем официальном сообществе ВКонтакте.

Поделитесь и вы своим опытом! Сколько вы в последний раз ждали скорую помощь?

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