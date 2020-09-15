«Сунули что-то подписать и сказали вызвать врача»: сыктывкарец прождал скорую десять часов

Жительница Коми рассказала, что ее сыну пришлось ждать скорую медицинскую помощь около десяти часов. У юноши была высокая температура и боль в горле. Подробности выяснил портал PG11.ru.

Вера Поздеева (фамилия изменена) рассказала, что ее сын, который живет в Сыктывкаре, заболел недавно:

- В субботу почувствовал у себя недомогание, отлежался, в воскресенье стало побаливать горло. В понедельник пошел на работу, вроде нормально себя чувствовал. К вечеру температура поднялась до 39°С.

Со слов матери юноши, он вызвал скорую 14 сентября около 18 часов. Спустя три часа медики так и не приехали:

- Мы все это время с ним переписывались. Терпение лопнуло, около 21 часа позвонила сама по номеру 112, выслушали, перевели на другой телефон в скорую. Там подтвердили, что вызов поступил, сказали ждать.

Около 23 часов, спустя пять часов, со слов Веры, пришлось снова звонить в скорую, где им рассказали, что ехать некому.

- Скорую так и не дождались, легли спать в половину третьего. Сын потом позвонил, сказал, что скорая приехала в 4 часа утра, через порог дали подписать какую-то бумажку, сказали утром вызвать на дом врача, выпить жаропонижающие и уехали.

Утром семье удалось дозвониться в стационар:

- Вызвали врача, сказали ждать до вечера и заверили, что в течение дня врач придет. Это как? Второй день человек без лекарств, самолечением заниматься нельзя! И по всем каналам трубили: при малейших симптомах сразу вызывайте скорую! 10 часов больной ждал помощи и ничего! Ни температуру не померили, ни горло не проверили, ни диагноза предварительного не поставили! Куда нам обращаться и от кого ждать помощи? Лежит дома человек и второй день ждет помощи, когда придет врач и выпишет лечение!

Вера надеется, что врач успеет прийти до закрытия аптек, чтобы ее дочь смогла привезти брату лекарства. Сейчас, со слов матери больного, юноша дремлет и не в состоянии даже подробно отвечать на вопросы. Портал PG11.ru отправил запрос в Министерство здравоохранения Республики Коми, чтобы выяснить, что послужило причиной такой задержки в оказании помощи. На момент публикации ответа еще не поступило.

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