В Сыктывкаре управляющая компания хочет отказаться от «вонючего дома» через суд

В подвале «вонючего дома» №184 на улице Карла Маркса уже несколько лет копятся нечистоты, запах распространяется по округе и мешает жильцам дома нормально существовать. Управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, наказали, но ситуация до сих пор не изменилась. Об этом порталу PG11.ru сообщили сыктывкарцы.

Плесень на стене в одной из квартир

Злополучный дом №184 на улице Карла Маркса обслуживала управляющая компания «ИЦ ПО ЖКХ». 8 октября 2020 года состоялся суд, на котором управляющую компанию лишили лицензии. Однако, со слов горожан, новая УК, которую назначили разобраться с проблемой «вонючего дома», собирается отказаться от обслуживания этого здания через суд.

Потолок в одном из подъездов

Горожане жалуются, что ситуация с запахом и плесенью тянется уже очень много лет. Уже в 2016 году сыктывкарцы обходили дом на Карла Маркса стороной из-за неприятного запаха нечистот и фекалий. Все, что могут делать жители этого дома — это обрабатывать стены уксусом и направлять бесчисленные жалобы.

Затопленные канализационные трубы, кооторые находятся в полуметре над землей

Дверь в подвал

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А что вы делали бы на месте жильцов этого дома? Делитесь в комментариях.