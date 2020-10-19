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В Сыктывкаре управляющая компания хочет отказаться от «вонючего дома» через суд

В Сыктывкаре управляющая компания хочет отказаться от «вонючего дома» через суд

19 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца для PG11.ru / Угол «вонючего дома» покрыт плесенью
Люди в отчаянии

В подвале «вонючего дома» №184 на улице Карла Маркса уже несколько лет копятся нечистоты, запах распространяется по округе и мешает жильцам дома нормально существовать. Управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, наказали, но ситуация до сих пор не изменилась. Об этом порталу PG11.ru сообщили сыктывкарцы.

Плесень на стене в одной из квартир

Злополучный дом №184 на улице Карла Маркса обслуживала управляющая компания «ИЦ ПО ЖКХ». 8 октября 2020 года состоялся суд, на котором управляющую компанию лишили лицензии. Однако, со слов горожан, новая УК, которую назначили разобраться с проблемой «вонючего дома», собирается отказаться от обслуживания этого здания через суд.

Потолок в одном из подъездов

Горожане жалуются, что ситуация с запахом и плесенью тянется уже очень много лет. Уже в 2016 году сыктывкарцы обходили дом на Карла Маркса стороной из-за неприятного запаха нечистот и фекалий. Все, что могут делать жители этого дома — это обрабатывать стены уксусом и направлять бесчисленные жалобы.

Затопленные канализационные трубы, кооторые находятся в полуметре над землей

Дверь в подвал

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А что вы делали бы на месте жильцов этого дома? Делитесь в комментариях.

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ЖКХ Суд

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Комментарии 1

15 минут назад жора
правильно, управляйки тоже бизнес. Больше кварплата - меньше ремонт. Все хотят новосторои обслуживать (подъезды подметать) с гарантией застройщика, а не этот дом
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