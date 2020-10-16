31 декабря в России официально объявлен выходным днем

Последни день года в 2020-м выпадает на будний день и, в соответствии с нормами о переносе выходных дней, должен быть рабочим. Но правительство решило сделать эту пятницу выходным.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, 2 и 3 января в новом году выпали на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решили перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно, пишет ТАСС.

На понедельник, 22 февраля, перенесут нерабочую субботу, 20 февраля, чтобы у россиян было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник). Всего же в 2021 году граждане будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

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