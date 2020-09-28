10 выходных: в России одобрили проект новогодних каникул в 2021 году

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект переноса выходных дней в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

- В РТК одобрили проект постановления Правительства "О переносе выходных дней в 2021 году", - сообщили журналистам.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Согласно проекту постановления, в 2021 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря. По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.

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