Владимир Уйба назвал условия введения карантина в Коми

Владимир Уйба назвал условия введения карантина в Коми12 октября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Рисковать жизням граждан я не имею права, - сказал глава региона
Из имеющегося резерва в 1800 коек для коронавирусных пациентов в Коми заняты 1556. Об этом в своем традиционном видеообращении рассказал глава республики Владимир Уйба, пишет «Комиинформ».
- Ежедневный прирост больных составляет более 100 человек. Это вынуждает нас задействовать резервы. Принято решение перепрофилировать детский лагерь «Гренада» под легких пациентов с COVID-19. Если ситуация будет и дальше так развиваться, нам придется создавать госпиталь на базе спортшколы №2 по ул Савина. Если и тогда рост не остановится, следующим шагом будут жесткие карантинные ограничения, - пояснил глава.
Как пояснил В.Уйба, сегодняшняя мера — вынужденная. В противном случае негде будет лечить людей.
- А рисковать жизням граждан я не имею права, - сказал глава.
По словам В.Уйба, все случаи заболевания — это результат беспечного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.
- Еще раз прошу — пользуйтесь масками, перчатками и дезсредствами, - призвал глава.
На 9 октября в Коми лабораторно подтверждено 9773 (+148) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 7836 (+8) человек. Всего с начала пандемии умерло 136 пациентов.
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