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«Может пора снова запереть всех дома?»: сыктывкарцы паникуют из-за увеличения количества заболевших

«Может пора снова запереть всех дома?»: сыктывкарцы паникуют из-за увеличения количества заболевших

12 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков/ Улицы Сыктывкара времен весеннего карантина
Статистика пугает людей

В Республике Коми в октябре резко увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Портал PG11.ru узнал у экспертов, есть ли поводы для паники. 

В нашу редакцию обратилась обеспокоенная сыктывкарка, которую пугает увеличение количества заболевших в Республике Коми. Как она отмечает, люди продолжают безответственно относится как к своей безопасности, так и к здоровью других людей. 

Может пора снова запереть всех дома? Каждый день прибавляется более ста заболевших, а люди до сих пор отказываются ходить в магазине в масках, устраивают скандалы - мол не имеют права их заставлять носить эти «намордники». Вот из-за этих людей статистика такая плохая, - сообщает жительница столицы.

По словам сыктывкарки, во время того, как всех заперли, заболеваемость была гораздо ниже и, возможно, изоляция - выход из сложившейся ситуации. Мы решили проверить это и сравнили заболеваемость в апреле 2020 года, когда начался «локдаун» и в октябре.

  • 1 апреля - 32 заболевших;
  • 2 апреля - 2 заболевших
  • 3 апреля - 0 заболевших
  • 4 апреля - 3 заболевших;
  • 5 апреля - 0 заболевших
  • 6 апреля - 31 заболевших;
  • 7 апреля - 11 заболевших;
  • 8 апреля - 18 заболевших;
  • 9 апреля - 31 заболевший;
  • 10 апреля - 58 заболевших;
  • 11 апреля - 0 заболевших;
  • 12 апреля - 0 заболевших;

Итого в апреле за первые две недели самоизоляции коронавирусом заболело 186 человек. За аналогичный период в октябре цифры выглядят гораздо страшнее:

  • 1 октября - 139 заболевших;
  • 2 октября - 98 заболевших;
  • 3 октября - 99 заболевших;
  • 4 октября - 106 заболевших;
  • 5 октября - 110 заболевших;
  • 6 октября - 113 заболевших;
  • 7 октября - 119 заболевших;
  • 8 октября - 127 заболевших;
  • 9 октября - 135 заболевших;
  • 10 октября - 139 заболевших;
  • 11 октября - 144 заболевших;
  • 12 октября - 148 заболевших;

С начала октября коронавирусом в Коми заболело 1477 человек. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период при режиме обязательной самоизоляции. 

Из-за большого количества заболевших в Сыктывкаре начали появляться очереди из машин скорой помощи. Главврач Республиканской центральной больницы прокомментировал это тем, что такие меры принимаются для недопущения распространения заболевания, все люди с подозрениями на коронавирус находятся в машинах и изолированы от других. Также врач выразил опасения по поводу быстрого распространения инфекции в республике:

Я призываю всех жителей республики относиться более бдительно к своему здоровью и безопасности. Сейчас становится страшно от того, что люди толпятся в магазинах и помещениях без средств защиты, хотя ситуация в республике остается очень сложной. Берегите себя и своих близких, - заключает главврач Рамзан Абакаров.

В Эжве закрылась плановая госпитализация в единственную больницу города. Пациентам при наличии экстренных показаний, болей, ухудшения общего самочувствия рекомендуется вызвать «скорую» или обратиться в приемный покой для решения вопроса об экстренной госпитализации.

Врач Дмитрий Максимов отметил, что в Республике Коми может возникнуть острая нехватка медицинского персонала. 

- Медики ведь тоже болеют. Острая нехватка персонала случится, если рост заболеваемости будет неконтролируемым. Что хорошо, республика успела подтянуть оснащение больниц и закупить достаточно аппаратов ИВЛ. Зачастую они - единственный шанс спасения, но только в умелых руках. Но перевод всех подряд больных с пневмониями на управляемую ИВЛ - тоже не выход. У респираторной терапии много альтернативных методик. И эпидемия ковида весной это доказала, - заключил Дмитрий Максимов.

Мы спросили у сыктывкарцев, считают ли они, что нужно ввести снова режим обязательной самоизоляции:

Большинство согласилось с необходимостью жестких мер.

 

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