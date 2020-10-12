«Может пора снова запереть всех дома?»: сыктывкарцы паникуют из-за увеличения количества заболевших

В Республике Коми в октябре резко увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Портал PG11.ru узнал у экспертов, есть ли поводы для паники.

В нашу редакцию обратилась обеспокоенная сыктывкарка, которую пугает увеличение количества заболевших в Республике Коми. Как она отмечает, люди продолжают безответственно относится как к своей безопасности, так и к здоровью других людей.

Может пора снова запереть всех дома? Каждый день прибавляется более ста заболевших, а люди до сих пор отказываются ходить в магазине в масках, устраивают скандалы - мол не имеют права их заставлять носить эти «намордники». Вот из-за этих людей статистика такая плохая, - сообщает жительница столицы.

По словам сыктывкарки, во время того, как всех заперли, заболеваемость была гораздо ниже и, возможно, изоляция - выход из сложившейся ситуации. Мы решили проверить это и сравнили заболеваемость в апреле 2020 года, когда начался «локдаун» и в октябре.

1 апреля - 32 заболевших ;

; 2 апреля - 2 заболевших ;

; 3 апреля - 0 заболевших ;

; 4 апреля - 3 заболевших ;

; 5 апреля - 0 заболевших ;

; 6 апреля - 31 заболевших ;

; 7 апреля - 11 заболевших ;

; 8 апреля - 18 заболевших ;

; 9 апреля - 31 заболевший ;

; 10 апреля - 58 заболевших ;

; 11 апреля - 0 заболевших ;

; 12 апреля - 0 заболевших;

Итого в апреле за первые две недели самоизоляции коронавирусом заболело 186 человек. За аналогичный период в октябре цифры выглядят гораздо страшнее:

1 октября - 139 заболевших ;

; 2 октября - 98 заболевших ;

; 3 октября - 99 заболевших ;

; 4 октября - 106 заболевших ;

; 5 октября - 110 заболевших ;

; 6 октября - 113 заболевших ;

; 7 октября - 119 заболевших ;

; 8 октября - 127 заболевших ;

; 9 октября - 135 заболевших ;

; 10 октября - 139 заболевших ;

; 11 октября - 144 заболевших ;

; 12 октября - 148 заболевших;

С начала октября коронавирусом в Коми заболело 1477 человек. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период при режиме обязательной самоизоляции.

Из-за большого количества заболевших в Сыктывкаре начали появляться очереди из машин скорой помощи. Главврач Республиканской центральной больницы прокомментировал это тем, что такие меры принимаются для недопущения распространения заболевания, все люди с подозрениями на коронавирус находятся в машинах и изолированы от других. Также врач выразил опасения по поводу быстрого распространения инфекции в республике:

Я призываю всех жителей республики относиться более бдительно к своему здоровью и безопасности. Сейчас становится страшно от того, что люди толпятся в магазинах и помещениях без средств защиты, хотя ситуация в республике остается очень сложной. Берегите себя и своих близких, - заключает главврач Рамзан Абакаров.

В Эжве закрылась плановая госпитализация в единственную больницу города. Пациентам при наличии экстренных показаний, болей, ухудшения общего самочувствия рекомендуется вызвать «скорую» или обратиться в приемный покой для решения вопроса об экстренной госпитализации.

Врач Дмитрий Максимов отметил, что в Республике Коми может возникнуть острая нехватка медицинского персонала.

- Медики ведь тоже болеют. Острая нехватка персонала случится, если рост заболеваемости будет неконтролируемым. Что хорошо, республика успела подтянуть оснащение больниц и закупить достаточно аппаратов ИВЛ. Зачастую они - единственный шанс спасения, но только в умелых руках. Но перевод всех подряд больных с пневмониями на управляемую ИВЛ - тоже не выход. У респираторной терапии много альтернативных методик. И эпидемия ковида весной это доказала, - заключил Дмитрий Максимов.

Мы спросили у сыктывкарцев, считают ли они, что нужно ввести снова режим обязательной самоизоляции:

Большинство согласилось с необходимостью жестких мер.