«Может пора снова запереть всех дома?»: сыктывкарцы паникуют из-за увеличения количества заболевших

«Может пора снова запереть всех дома?»: сыктывкарцы паникуют из-за увеличения количества заболевших12 октября 2020
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Фото: Андрей Цветков/ Улицы Сыктывкара времен весеннего карантина
Статистика пугает людей
В Республике Коми в октябре резко увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Портал PG11.ru узнал у экспертов, есть ли поводы для паники.
В нашу редакцию обратилась обеспокоенная сыктывкарка, которую пугает увеличение количества заболевших в Республике Коми. Как она отмечает, люди продолжают безответственно относится как к своей безопасности, так и к здоровью других людей.
Может пора снова запереть всех дома? Каждый день прибавляется более ста заболевших, а люди до сих пор отказываются ходить в магазине в масках, устраивают скандалы - мол не имеют права их заставлять носить эти «намордники». Вот из-за этих людей статистика такая плохая, - сообщает жительница столицы.
По словам сыктывкарки, во время того, как всех заперли, заболеваемость была гораздо ниже и, возможно, изоляция - выход из сложившейся ситуации. Мы решили проверить это и сравнили заболеваемость в апреле 2020 года, когда начался «локдаун» и в октябре.
- 1 апреля - 32 заболевших;
- 2 апреля - 2 заболевших;
- 3 апреля - 0 заболевших;
- 4 апреля - 3 заболевших;
- 5 апреля - 0 заболевших;
- 6 апреля - 31 заболевших;
- 7 апреля - 11 заболевших;
- 8 апреля - 18 заболевших;
- 9 апреля - 31 заболевший;
- 10 апреля - 58 заболевших;
- 11 апреля - 0 заболевших;
- 12 апреля - 0 заболевших;
Итого в апреле за первые две недели самоизоляции коронавирусом заболело 186 человек. За аналогичный период в октябре цифры выглядят гораздо страшнее:
- 1 октября - 139 заболевших;
- 2 октября - 98 заболевших;
- 3 октября - 99 заболевших;
- 4 октября - 106 заболевших;
- 5 октября - 110 заболевших;
- 6 октября - 113 заболевших;
- 7 октября - 119 заболевших;
- 8 октября - 127 заболевших;
- 9 октября - 135 заболевших;
- 10 октября - 139 заболевших;
- 11 октября - 144 заболевших;
- 12 октября - 148 заболевших;
С начала октября коронавирусом в Коми заболело 1477 человек. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период при режиме обязательной самоизоляции.
Из-за большого количества заболевших в Сыктывкаре начали появляться очереди из машин скорой помощи. Главврач Республиканской центральной больницы прокомментировал это тем, что такие меры принимаются для недопущения распространения заболевания, все люди с подозрениями на коронавирус находятся в машинах и изолированы от других. Также врач выразил опасения по поводу быстрого распространения инфекции в республике:
Я призываю всех жителей республики относиться более бдительно к своему здоровью и безопасности. Сейчас становится страшно от того, что люди толпятся в магазинах и помещениях без средств защиты, хотя ситуация в республике остается очень сложной. Берегите себя и своих близких, - заключает главврач Рамзан Абакаров.
В Эжве закрылась плановая госпитализация в единственную больницу города. Пациентам при наличии экстренных показаний, болей, ухудшения общего самочувствия рекомендуется вызвать «скорую» или обратиться в приемный покой для решения вопроса об экстренной госпитализации.
Врач Дмитрий Максимов отметил, что в Республике Коми может возникнуть острая нехватка медицинского персонала.
- Медики ведь тоже болеют. Острая нехватка персонала случится, если рост заболеваемости будет неконтролируемым. Что хорошо, республика успела подтянуть оснащение больниц и закупить достаточно аппаратов ИВЛ. Зачастую они - единственный шанс спасения, но только в умелых руках. Но перевод всех подряд больных с пневмониями на управляемую ИВЛ - тоже не выход. У респираторной терапии много альтернативных методик. И эпидемия ковида весной это доказала, - заключил Дмитрий Максимов.
Мы спросили у сыктывкарцев, считают ли они, что нужно ввести снова режим обязательной самоизоляции:
Большинство согласилось с необходимостью жестких мер.
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12 октября 2020, 14:15
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