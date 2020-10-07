Названы продукты, которые нельзя «мешать» с антибиотиками

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Instagram рассказала, каких продуктов стоит избегать при лечении антибиотиками, пишет RG.ru

По ее словам, из рациона стоит исключить еду, которая тяжело переваривается, в частности жирное, жареное, маринованное, копчености и колбасы.

Кроме того, как считает эксперт, лучше отказаться и от сладких фруктов, таких как бананы. Павлова отметила, что сделать свой рацион разнообразнее можно за счет включения в него кисломолочных продуктов, например, йогуртов без ягод и добавок, простокваши или кефира. Врач подчеркнула, что важнее всего при приеме антибиотиков пить много воды, не менее 1,5 литра в день.

Напонмим также, недавно главврач горбольницы №71 Москвы Александр Мясников заявил, что, если выбирать из всех продуктов, то брокколи превзойдет их по полезности. Этот овощ помогает бороться с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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