Врач рассказал о необычных свойствах брокколи

Как рассказал в эфире телеканала «Россия 1» главврач горбольницы №71 Москвы Александр Мясников, если выбирать из всех продуктов, то брокколи превзойдет их по полезности. Этот овощ помогает бороться с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В то же время врач отметил ,что вкус брокколи на любителя. Он рассказал, что сам не очень любит этот овощ, однако к его вкусу легко привыкнуть.

Брокколи или спаржевая капуста - это однолетнее растение из семейства капустных. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты. Брокколи - низкокалорийный овощ: содержит всего 34 ккал на 100 граммов.

Содержит вещества, способные эффективно противостоять росту раковых клеток и распространению вируса герпеса - дииндолилметан, индол-3-карбинол и глюкорафанин.

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