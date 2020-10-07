Сыктывкарцы нашли новые детали таинственного американского самолета в Коми

Жители Сыктывкара 3 октября отправились в экспедицию, чтобы больше узнать о загадочном самолете, который упал возле Мандача много лет назад. О результатах экспедиции и о дальнейших планах активисты рассказали БНК.

Организатор поездки Максим Попов сообщил, что к нему хотели присоединиться добровольцы: желающих набралось не меньше десяти человек. Но сыктывкарец решил ограничить число участников по антикоронавирусным соображениям. В итоге компанию Максиму Попову и его двум товарищам составил только пожилой проводник.

— Выехали мы рано утром под звон колоколов. В поездке нашли новые номера деталей. Будем надеяться, что они помогут больше узнать о самолете. Правда, редуктор перевернуть мы не смогли: нас было трое, а проводника решили не «дергать», так как он уже немолодой, ― сказал организатор экспедиции.

Собранные данные сыктывкарцы передали кандидату исторических наук Фёдору Иванову. Именно с ним Максим Попов сотрудничает, чтобы больше узнать о самолете.

— На территории Коми АССР располагались подразделения Гражданского воздушного флота ― ГВФ СССР (в дальнейшем ГВФ назывался «Аэрофлот»), а также МВД СССР, история которых, в том числе авиакатастрофы и авиапроисшествия известны. В данном случае удивление вызвало то, что в опубликованных работах по истории авиации Коми о таком происшествии ничего не было сказано. Озадачило и то, что это самолёт американского производства ― предположительно DC-3. В авиаподразделениях на территории Коми были машины такого типа, но советского производства: лицензионные копии DC-3 ― Ли-2. Детали Ли-2 были отечественным, хотя двигатели могли быть и заграничными, оригинальными, из закупок или поставок по ленд-лизу, как, впрочем, и шины, ― пояснил Фёдор Иванов.

Эксперт рассказал, что полевая поездка позволила узнать новые данные о самолете. Так, двигатели и шины шасси ― иностранного производства, а окраска самолета была серебристой.

— Возможно, самолет о котором тут идёт речь ― не DC-3 (их перед войной закупили всего 19), а поставлявшаяся в годы войны по ленд-лизу его военно-транспортная модификация С-47. Таких машин всего было получено 700. Судя по всему, найденный самолёт принадлежал или МО СССР или МВД СССР из числа подразделений, базировавшихся не в Коми АССР, либо же ― на что указывает окраска ― подразделениям ГВФ СССР за пределами Коми. Чтобы это выяснить, нужно поискать информацию по подразделениям ГВФ в Архангельске, Перми, других соседних регионах. Второй этап — поиск информации в НАРК (Национальном архиве Республике Коми). Известно, что самолет приземлился, летчики добрались до Сыктывкара, вернулись с солдатами и сняли приборы: следы такого взаимодействия могли сохраниться. Еще необходим поиск по номерам деталей в интернете. Тогда появится зацепка, которая позволит обратиться в ведомственные архивы.

В будущем Максим Попов после «восстановления» истории самолета планирует передать найденные артефакты в один из музеев Коми.

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