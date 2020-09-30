В Коми нашли обломки американского военного самолета

Информационная группа «Авиация Коми»со ссылкой на «Тайга. Калейдоскоп» сообщает, что на болоте вблизи поселка Мандач Сыктывдинского района найдены детали военного самолета, предположительно Douglas DC-3. Предполагается, что этот самолет совершил аварийную посаду в 1947 году. Как пишут любители авиации, жители Мандача знают об этом месте, хранящем исторические события, но вот какие-либо данные о самолете отсутствуют, передает «Комиинформ».

- Мы решили, что должны дополнить историю авиации Коми, точно узнать, что это был за самолет и куда он летел. Вы тоже можете принять в этом участие. На данный момент у нас есть серийные номера некоторых деталей, шасси, покрышек. Нам необходимо найти еще артефакты, а именно - номера деталей двигателя. Они должны быть там. Необходимо перевернуть и осмотреть редуктор от двигателя, - сообщили в «Авиации Коми».

Активисты набирают волонтеров, желающих отправится на болото в Мандач, чтобы раздобыть оставшиеся останки самолета. На раскопки группа выедет в субботу, 3 октября.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»