Сыктывкарка, которая выиграла 70 000 рублей в «Что? Где? Когда?», рассказала, куда потратит деньги

Жительница столицы Коми приняла участие в последней осенней игре «Что? Где? Когда?» и выиграла 70 000 рублей. Портал PG11.ru выяснил, как девушка придумала победный вопрос и куда потратит деньги.

Сыктывкарка Евгения Бастрова, которой удалось одолеть знатоков «Что? Где? Когда?», рассказала, что отправила ряд вопросов в программу еще год назад:

- Вопрос составил муж. Отправили этот и еще кучу других вопросов в 13--й сектор, через месяц позвонили, сказали, что им понравился вопрос о морских свинках и что они берут его в основной состав.

Сыктывкарцев попросили записать вопрос на видео:

- Снимать решили меня. Позже знаток пожаловался, что вопрос прозвучал неразборчиво, но мы пересматривали видео кучу раз - все, вроде бы, в порядке, - рассказала Евгения.



Девушка поделилась, что все передачи они с мужем смотрят в прямом эфире, поэтому сразу увидели, что стали победителями.

- Пока точно неизвестно, каков будет налог с выигрыша. Но, в любом случае, деньги станут вложением в новый автомобиль, - рассказала Евгения.

Напомним, знатокам в суперблице выпал вопрос от жительницы Сыктывкара Евгении Бастровой. Девушка задала знатокам вопрос о животном, которое «в воду не идет, сало не дает». По правилам отвечать должен был только один игрок – выбрали Дениса Галиакберова.

Знатоку давалось 20 секунд на размышление. Он предположил, что речь идет о курицах, но правильным вариантом ответа оказались морские свинки. Так как знаток дал неверный ответ, жительнице столицы Коми уходит выигрыш в 70 тыс. рублей.

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