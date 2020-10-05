Сыктывкарка одолела знатоков на «Что? Где? Когда?» и получила 70 тысяч рублей

Жительница столицы Коми приняла участие в последней осенней игре «Что? Где? Когда?». Знатоки не сумели ответить на ее вопрос и горожанка стала богаче на целых 70 тысяч рублей.

Знатокам в суперблице выпал вопрос от жительницы Сыктывкара Евгении Бастровой. Женщина задала знатокам вопрос о животном, которое «в воду не идет, сало не дает». По правилам отвечать должен был только один игрок – выбрали Дениса Галиакберова.

Знатоку давалось 20 секунд на размышление. Он предположил, что речь идет о курицах, но правильным вариантом ответа оказались морские свинки. Так как знаток дал неверный ответ, жительнице столицы Коми уходит выигрыш в 70 тыс. рублей.

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