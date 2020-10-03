Прививку от гриппа сделало 42% населения Коми

В Коми продолжается вакцинация от гриппа. Все муниципалитеты региона обеспечены отечественной вакциной против гриппа «Совигрипп», пишет пресс-служба республиканского Минздрава.

На 1 октября вакцинацией против гриппа охвачены 350 061 человек, или 42,67% от общего населения республики. Это 99% от поступившей в республику партии вакцины. 1 745 человек привиты за счет средств работодателей и личных средств граждан.

Бесплатная вакцинация против гриппа в Коми проводится всем детям с 6 месяцев, учащимся 1–11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, взрослым старше 60 лет, беременным женщинам; лицам, подлежащих призыву на военную службу; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

- Начало осени – самый благоприятный период, чтобы сделать прививку против гриппа. Жители, которые заботятся о своем здоровье, принимают правильное решение и проходят вакцинацию. Вакцина от гриппа способствует предотвращению развития заболевания и снижает риски серьезных осложнений, – отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Борис Александров.

Ранее мы писали о том, будут ли сыктывкарцы пользоваться препаратом от коронавируса. Его, кстати, еще пару дней назад не было ни в одной аптеке Сыктывкара, хотя запустили в оборот его еще 21 сентября.

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