В Сыктывкаре на площадке «под часами» высадят 9 тысяч кустов очитка едкого

В Сыктывкаре идет озеленение площадки «под часами». До 10 октября там высадят сотни деревьев и кустарников, передает пресс-служба администрации города.

Сейчас на площадке высаживают сосны двух видов. Всего там посадят 23 штамбовые рябины, 30 горных сосен, 6 желтых сосен, 80 кустов пузыреплодника и девять тысяч кустов очитка едкого. Также на территории почти 2200 квадратных метров посеят газон с применением таких многолетних трав как тимофеевка, луговая и красная овсяница и белый клевер.

— Озеленение происходит по так называемой скандинавской концепции. с использованием преимущественно трех цветов – зеленого, белого и красного. Посадочный материал применяется местного производства. Некоторые деревья и кустарники мы выращиваем изначально на территории республики, а другие доращиваем здесь, чтобы они были адаптированы к условиям северного климата. В случае, если растения серьезно пострадают, то они будут заменены в рамках гарантийных обязательств,— пояснил главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства «СеменаКоми» Александр Попов.

Работы по озеленению планируется завершить до 10 октября 2020 года.

Напомним, что благоустройство площадки «под часами» проходит в два этапа. Сейчас подготовлено основание для площадки, проведена электрика и обустроена дренажная система, начаты работы по озеленению. На втором этапе, который стартует весной 2021 года, будут установлены малые архитектурные формы, светильники, качели и скамейки. Как сообщал главный архитектор города Владимир Рунг, из этого места планируется сделать современное и интересное общественное пространство. Правда с площадки уберут легендарный «биг-бен». Но их заменят новыми:

— Часы также предусмотрены и на новой площадке и будут расположены на том же месте, где и раньше. Однако они будут представлены в новом дизайне, соответствующем концепции площадки,— отметил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

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