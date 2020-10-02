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Онколог рассказала, как молоко может навредить здоровью

Онколог рассказала, как молоко может навредить здоровью

02 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Кисломолочные продукты тоже могут быть опасны

Онколог Елена Смирнова рассказала, в каких случаях молочные продукты могут нанести вред организму человека. Об этом сообщают «Актуальные новости». 

Специалист уверена, что молоко и даже кефир могут стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта. Употребление этих продуктов строго противопоказано людям с лактазной недостаточностью. Это состояние, при котором наблюдается дефицит фермента, который перерабатывает молочный сахар — лактозу.

- При включении в рацион молока, лактоза, которая в нем содержится, в ЖКТ поступает непереработанной. В этом случае микрофлора кишечника начинает производить углекислый газ, воду и молочную кислоту, раздувающие петли кишки, — пишут «Актуальные новости».

Также людям с непереносимостью лактозы нужно отказаться от сыров, сливок и кефира. Несмотря на то, что последний часто используют как диетический продукт, он может навредить людям с гастритом и энтеритом, поскольку в свежем виде обладает слабительным действием.

А в июле ученые выяснили, что в непастеризованном, сыром коровьем молоке может содержаться огромное количество генов, устойчивых к антимикробным препаратам. Бактерии, в которых содержатся эти гены, могут переносить их на другие бактерии, тем самым потенциально распространяя устойчивость в случае употребления молока комнатной температуры.

Напомним, недавно известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия-1» перечислил особо опасные народные средства и рассказал, к каким последствиям приводит их использование.

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Здоровье Медицина

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