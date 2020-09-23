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Названы народные средства, которые медики считают опасными

Названы народные средства, которые медики считают опасными

23 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Freepik.com
Врач порекомендовал россиянам пользоваться вместо них современными асептиками

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия-1» перечислил особо опасные народные средства и рассказал, к каким последствиям приводит их использование.

Медик обратил внимание, что марганцовка обладает отличными антисептическими свойствами. Но неправильное ее применение, например, на слизистых оболочках, может привести к плачевному результату, пишет ФАН.

— Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз, — указал Мясников.

Он также заметил, что перекись водорода можно и нужно использовать для промывки ран, но полоскать горло этим средством, промывать слизистые или пить нельзя категорически. Врач порекомендовал россиянам пользоваться вместо этих народных средств современными асептиками.

Сомнение у него вызвала привычка жителей России устраивать ингаляции картофельным паром. Он заметил, что такой способ лечения может привести к ожогам слизистой, передает «Вечерняя Москва».

С особой осторожностью он посоветовал относиться к лечению травами и медицинскими банками. Мясников напомнил, что неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным. А сам он однажды, будучи студентом, устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.

Как уточняется в публикации, ранее Мясников назвал продукты, которые улучшают качество сна. Он объяснил, что человеческому организму нужен мелатонин, который вырабатывается из аминокислоты триптофан путем биохимических превращений. Врач посоветовал при нехватке мелатонина добавить в рацион продукты, которые содержат эту аминокислоту: яйца, бананы, вишню, помидоры, твердый сыр, орехи, мед, оливки и брокколи.

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